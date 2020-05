TRÊS LAGOAS| COVID-19 – Prefeito e secretárias recebem plano de ação para retomada de obra do Projeto Onça Pintada da Eldorado Brasil

No início da tarde desta quarta-feira (20), representantes da Eldorado Brasil estiveram no Gabinete do prefeito Angelo Guerreiro de Três Lagoas para apresentarem um plano de ação para a retomada das obras do Projeto Onça Pintada.





Angelo Guerreiro e as secretárias de Saúde (SMS) e Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), Angelina Zuque e Maísa Costa, respectivamente, receberam o gerente de Pessoas e Serviços, Alberto Rodolfo Pius e a especialista de Processos Marcela Almeida França, para a apresentação.





A obra será retomada após pedido da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), já que o Onça Pintada trata-se de uma usina termelétrica. “Pretendemos finalizar em dezembro para a produção iniciar em janeiro”, comentou Alberto Pius.





A obra que antes contava com mais de 600 colaboradores de empresas terceirizadas, agora vai ter de início apenas 170, para que tudo esteja dentro das normas de enfrentamento à COVID-19.





Além de uma equipe médica preparada, os ônibus que atenderão os funcionários da empresa também estarão dentro das normas, com apenas 50% de poltronas ocupadas, demarcadas e sempre sendo higienizados. Os colaboradores precisarão seguir normas rígidas de higiene e também de isolamento fora do ambiente de trabalho, não podendo comparecer a festas, por exemplo.

©DIVULGAÇÃO “É um momento de muita preocupação com cada colaborador e também com as famílias, portanto estamos seguindo todas as normas e também cobrando que as prestadoras de serviço estejam atentas a cada nova exigência”, concluiu Alberto Pius.





A secretária Angelina Zuque e o prefeito Angelo Guerreiro se colocaram à disposição e informaram sobre as fiscalizações. “Quero lembrá-los que temos os testes do Drive Thru, utilizem caso necessário, conversem com os colaboradores para que, se sentirem algum sintoma, agendem um exame”, afirmou Angelina.





“Nós estamos atentos em relação a toda a indústria e comércio de Três Lagoas, para que sigam as normas e cumpram todas as recomendações e decretos, assim, conseguiremos controlar o Coronavírus em Três Lagoas”, finalizou Guerreiro.

ASSECOM