Homem é encontrado morto a facadas e com dentes e braço quebrados em pátio de posto

No início da manhã desta quinta-feira (21), Magnum Aparecido Bori Cavalheiro, de 32 anos, foi encontrado morto no pátio de um posto de combustível na Vila Serradinho, em Campo Grande. Ele tinha ferimentos de facadas, além de estar com dentes e um braço quebrados.





Por volta das 5h50, o homem foi encontrado caído no pátio do posto de combustível, aparentando estar morto. Testemunha acionou Polícia Militar e também foram até o posto Polícia Civil e Perícia. A vítima usava uma tornozeleira eletrônica e foi identificada como Magnum.





Conforme as primeiras informações, ele tinha ferimentos de facada no abdômen e uma lesão na cabeça, além de estar com dentes e braço quebrados. A princípio, a vítima teria pulado a grade de proteção e caído no pátio do posto. O caso é tratado como morte a esclarecer e foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.





Fonte: Midiamax Por: Renata Portela