SOLIDARIEDADE| Eldorado Brasil doa 395 mil máscaras de tecido e 32,7 mil cestas básicas para o enfrentamento da pandemia

Em terceira fase da estratégia contra o coronavírus, municípios receberão 1 máscara por habitante e alimentos para todas as famílias em vulnerabilidade

A Eldorado Brasil Celulose iniciou nesta quarta-feira (27) a entrega de novas doações contra o coronavírus. O pacote envolve a doação de 395 mil máscaras de tecido e de 32,7 mil cestas básicas, que serão distribuídos em 15 cidades de Mato Grosso do Sul e São Paulo.





Nos 14 municípios de influência direta das operações florestais e industriais, cada município está recebendo o equivalente a uma máscara de tecido por habitante e cestas básicas para todas as famílias em situação de vulnerabilidade e para entidades filantrópicas e projetos sociais.





O presidente da Eldorado Brasil, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, explica que a empresa está entrando na terceira fase do enfrentamento ao coronavírus. O primeiro foco foi da adoção de medidas preventivas nas operações da empresa, para evitar o contágio e garantir a continuidade dos negócios com segurança.





A segunda fase foi estender a prevenção para as comunidades, com a doação de mais de 100 mil itens para a prevenção contra a covid-19 a 14 hospitais e 10 casas de repouso das regiões de operação da empresa. "Depois de investir na prevenção contra o coronavírus dentro da empresa e nas comunidades, agora entramos na fase social do enfrentamento à covid-19, contribuindo para que a população mais vulnerável supere as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia e também possa se proteger", explica Ramos Filho.





O apoio nesta terceira fase chegará a 15 municípios: 14 ao redor das operações industrial e florestal e Santos, onde a companhia possui um terminal portuário para a exportação de celulose. Somadas, essas cidades têm mais de 800 mil habitantes.





Ao todo, serão doadas 395 mil máscaras de tecido, sendo 50 mil adquiridas de costureiras e artesãos da cidade de Três Lagoas (MS), onde está localizada a fábrica da Eldorado Brasil, para contribuir com a geração de renda local. O número de cestas básicas distribuídas chegará a 32.700. As doações vão beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade que estão cadastradas junto às prefeituras e as que estão em assentamentos assistidos pela empresa, além de entidades filantrópicas e projetos sociais.





As entregas começaram a ser realizadas às prefeituras nesta quarta-feira (27). "Temos consciência da urgência que a situação exige, mas estamos seguros que vamos superar isso juntos", afirma o presidente da Eldorado Brasil.





Confira a lista de municípios beneficiados pelo novo pacote de doações:









Prevenção em casa





Além das doações às populações vulneráveis e órgãos de saúde das comunidades em que atua, a Eldorado Brasil adotou diversas medidas internas de prevenção à Covid-19 para proteger suas pessoas.





O regime de trabalho remoto (home office) foi adotado pelos funcionários que poderiam fazê-lo. Trabalhadores dos grupos de risco também estão em casa. Nas operações, a empresa reescalonou equipes e reduziu pela metade a ocupação dos ônibus e refeitórios, de forma a ampliar o distanciamento social. A saúde de cada funcionário também tem sido monitorada diariamente, bem como o uso e higienização de EPIs (equipamentos de proteção individual).





Sobre a Eldorado





A Eldorado Brasil é uma produtora de celulose de eucalipto, com mais de 4 mil funcionários. Com mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e 100 mil hectares de áreas de preservação no Mato Grosso do Sul, tem uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas (MS) com capacidade de produção superior a 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano.