Deputado Cabo Almi cobra do governo equipamentos de proteção para PM, BM, Polícia Civil e Agentes Penitenciários

Preocupado com a saúde dos trabalhadores da segurança pública de Mato Grosso do Sul, em tempos de pandemia do coronavírus, Covid-19, o deputado Cabo Almi (PT), encaminhou requerimento à mesa diretora da Assembleia Legislativa, solicitando ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e ao secretário de justiça e segurança pública Antônio Carlos Videira, providências para equipar a Policiais Militares, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Agentes Penitenciários com equipamentos de prevenção individual (luva, máscara) e álcool gel disponível e, em quantidade suficiente para os referidos servidores.





O parlamentar afirma que tem chegado ao seu conhecimento que falta equipamentos suficientes para atender a demanda diária destes trabalhadores, que por exercerem atividade essencial, estão no dia-a-dia expostos e propenso a sofrer uma contaminação e ao mesmo tempo disseminar na sociedade e em suas famílias.





Cabo Almi quer saber do governo se existe algum "plano de ação" elaborado pelo executivo visando a preservação do Policial Militar, do Bombeiro Militar, da Polícia Civil e do Agente Penitenciário. Caso haja, que seja encaminhado cópia do referido "plano de ação" para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, para que possamos acompanhar e fiscalizar as ações governamentais em defesa dos trabalhadores da segurança pública do nosso Estado, concluiu Cabo Almi.





ASSECOM