Concurso PF 2020: datas planejadas podem ser mantidas

O governo ainda não deu aval para a realização do concurso PF 2020 como previa o cronograma, porém o edital ainda pode ser divulgado neste ano

O cronograma provisório do concurso da Polícia Federal , divulgado no início do ano, estimava que o aval do governo para o certame – autorização necessária para que qualquer processo seletivo público comece a ser feito – saísse até a última segunda-feira, dia 25, mas a decisão ainda não foi emitida.





A preocupação é que esse atraso adie todas as outras etapas do certame, mas há a expectativa de que o edital ainda seja divulgado neste ano, dada a eficiência da autorização no último concurso. Em 2018, a autorização foi emitida em abril. A PF tinha seis meses para liberar o edital, o que ocorreu em menos da metade do prazo. Em junho, a banca já estava definida.





Para este ano, o aval deve vir até o dia 30 de junho, já que, quando essa etapa primordial é feita, o órgão tem um semestre para realizar o edital. Assim, ele sairá ainda em dezembro de 2020 – dois meses depois do previsto pelo primeiro cronograma.





Qual era o planejamento do cronograma?





Um documento confirmado como verídico pela Polícia Federal em entrevista à Folha Dirigida mostrava o cronograma sugestivo para o concurso. Nele, estava prevista a autorização do governo para março e o contrato com a banca em setembro.





Dentre as informações reveladas havia também para quais cargos seriam as vagas. São eles: agente de polícia, escrivão, delegado e papiloscopista – todos exigem formação em curso superior.





Qual é o motivo do atraso na autorização?





Ainda nas apurações da Folha, o presidente da Fenapef (Federação Nacional dos Policiais Federais), Luis Boudens, explicou que os atrasos poderiam vir do PLP 39/2020, que dispõe sobre a cooperação federativa na área de saúde e assistência pública em situações de emergência de saúde pública de importância nacional ou internacional. Dessa maneira, a preocupação principal era a atuação de toda a polícia e a possibilidade de ficar sem reajuste salarial, deixando o concurso em segundo plano.





A Polícia Federal, atualmente, já apresenta dois pedidos de concurso em análise no Ministério da Economia, totalizando 834 vagas. Dentre esse total, 600 são para a área policial e 234 para a área administrativa. Há também uma minuta solicitando mais 3.400 vagas, havendo a possibilidade de ser concedido um aval superior.