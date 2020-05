Sanesul comunica moradores de Bataguassu sobre interligação da rede de esgoto

Em Bataguassu, uma equipe está percorrendo os bairros Jardim Santa Maria, Jardim Irmãos Sollito, Jardim Real e área central cidade para notificar os moradores sobre a interligação da rede doméstica de esgoto na rede da Sanesul.





É que a Empresa de Saneamento de Mato Grosso Sul já finalizou as obras da rede de esgoto em várias ruas nessas localidades. Agora os moradores já podem fazer a interligação da residência ou comércio para que a Sanesul colete o material.





“Começamos a avisar os moradores na segunda-feira, dia 25. São cerca de 1.062 ligações que já podem ser interligadas na rede da empresa. A Sanesul terminou a infraestrutura nas ruas e agora esses moradores podem ter o esgoto doméstico coletado para ser enviado para o tratamento”, comentou o supervisor da unidade de Bataguassu, Anderson Aparecido Santos.





Para que o tratamento do esgoto doméstico aconteça corretamente, é preciso que sejam feitas todas as obras de infraestrutura com as tubulações que passam nas ruas e seguem até as Estações de Tratamento (ETEs), respeitando todas as etapas de um longo processo de saneamento. Com as instalações do sistema de esgotamento sanitário das ruas prontas, os funcionários começam a notificar pessoalmente os moradores.





“Após a notificação, o morador tem 30 dias para fazer a interligação da casa na estrutura de coleta da rua. Após os 30 dias, o valor do serviço de esgotamento começa a ser cobrado na fatura, mesmo que a interligação não esteja concluída. Por isso é importante que o responsável pela conta faça essa conexão, para que ele utilize o serviço de coleta que estará pagando”, explicou o gerente comercial da Sanesul, Walmir Lino.





Para a segurança de todos, as equipes que fazem este trabalho sempre utilizam uniformes e crachás com a identificação do prestador de serviço da Sanesul.





“A importância do saneamento básico em ambientes urbanos é imprescindível para o bem-estar da população, pois a falta dele contribui para o surgimento de doenças como hepatite, doenças de pele, diarreia e viroses. Saneamento é uma barreira no avanço de enfermidades, além disso, mantemos nossas cidades limpas e em perfeita harmonia com o meio ambiente. Bataguassu está recebendo obras que vão elevar a cobertura do serviço de tratamento do esgoto doméstico, que em poucos anos poderá ser utilizado por toda a população”, comentou o gerente regional da Sanesul, Adilson Bahia.





MAIS INVESTIMENTOS





Essas obras do sistema de esgoto em Bataguassu foram realizadas com recursos do PAC 2 viabilizados pela Funasa, e uma parte da própria empresa. São cerca de R$ 4,3 milhões, que incluem também a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), obra ainda em execução.





O município ainda terá mais obras para ampliar a cobertura. Recentemente Bataguassu foi contemplada com mais R$ 4,1 milhões provenientes do programa Avançar Cidades, viabilizados pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) junto à Caixa Econômica Federal. O contrato desse recurso foi assinado em setembro de 2019 e aguarda licitação. Ele prevê a construção de mais 16.8 km de nova rede coletora de esgoto e 1.498 ligações domiciliares em Bataguassu.





Acom / Sanesul