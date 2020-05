Homem de 35 anos é preso no Rita Vieira em operação contra pedofilia na internet

Um outro homem ainda não identificado também foi preso

O homem foi preso no Rita Vieira ©Thatiana Melo Por volta das 7h45, um homem de 35 anos foi encaminhado para a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) durante a Operação Deep Caught. A ação de combate à exploração e abuso sexual na internet prendeu pelo menos dois homens em Campo Grande, sendo que o primeiro ainda não teve idade ou profissão informados pela polícia.





Conforme apurado, o segundo preso na Capital foi detido no Bairro Rita Vieira e com ele foi apreendido um computador, com imagens e vídeos envolvendo crianças a partir de 7 anos. Ele revelou que baixa e compartilha esse tipo de arquivo desde 2014, mas que não produz esse conteúdo.





A mulher do preso foi até a delegacia, deve prestar depoimento, mas afirmou que não sabia do crime que o marido cometia. Com o primeiro preso em flagrante a Polícia Civil também apreendeu material eletrônico, onde estariam armazenados vídeos e fotos com conteúdo criminoso.





Operação Deep Caught





A operação da Depca é realizada em 4 cidades, Campo Grande, Jardim, Cassilândia e Bonito, e cumpre 6 mandados de busca e apreensão que podem resultar em flagrante. Os mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos no Estado foram identificados pela Polícia Civil com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais com indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.





O nome da operação se refere ao trabalho investigativo da Polícia Civil, no ambiente da deep weeb, com a consequente localização e captura dos autores dos crimes, praticados contra crianças e adolescentes. É na deep web que os autores conseguem ter acesso ao material como vídeos e imagens de pedofilia.





Fonte: Midiamax

Por: Renata Portela e Thatiana Melo