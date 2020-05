Sábado com predomínio de sol no Estado e as temperaturas sobem aos poucos, diz Inmet

O índice de umidade relativa do ar ficará baixo à tarde em estado de atenção com variação estimada ao longo do dia entre 30% a 95%

O dia em Campo Grande amanheceu fresquinho, mas previsão para Mato Grosso do Sul é de predomínio de sol com períodos parcialmente nublado em alguns municípios. As temperaturas sobem gradativamente em todo o Estado durante o dia, mas as madrugadas continuam frias.





Os termômetros em MS poderão variar entre de 7°C a 29°C. O índice de umidade relativa do ar ficará baixo à tarde em estado de atenção com variação estimada ao longo do dia entre 30% a 95%.





Para a Capital, a previsão é de tempo parcialmente nublado com névoa seca, temperatura máxima na casa dos 24ºC com umidade relativa do ar entre 80% a 35%, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Em Coxim, Rio Brilhante, Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 24ºC, em Corumbá, Ladário e Porto Murtinho 26ºC, em Chapadão do Sul, Três Lagoas, Selvíria e Paranaíba 27ºC, em Sonora, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Rochedo 29ºC. Não há previsão de chuva para o Estado. Com informações também do Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima).





Por Viviane Oliveira