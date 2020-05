NOVA ANDRADINA| Carro capota, cai em lago e condutor é resgatado inconsciente na MS-276

Uma passageira também teve ferimentos leves

Veículo ficou submerso com as 4 rodas para cima ©Jornal da Nova

Um homem foi resgatado inconsciente de dentro de um lago após o seu veículo capotar à margem da rodovia MS-276 nesta sexta-feira (15) em Nova Andradina, cidade a 300 quilômetros de Campo Grande. Uma passageira do veículo também ficou ferida.





Conforme o Jornal da Nova, o veículo seguia sentido Nova Andradina a Ivinhema, quando o condutor perdeu controle da direção, cruzou a pista contrária e caiu num barranco alagado, onde o carro Sportage, com placas de Nova Andradina, ficou com as 4 rodas para cima.





A mulher conseguiu sair do carro e pedir socorro na rodovia. Uma pessoa que passava pelo local ajudou a retirar o homem de dentro do veículo, inconsciente. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar. A mulher teve lesões leves, ainda conforme o site local. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) também esteve no local.





Por Adriano Fernandes