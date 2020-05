HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (16)

Áries - 21/03 a 20/04





Seu signo é sinônimo de coragem e quando deseja algo, chega chegando, pedala e vai pra cima. Porém, hoje, se não quiser buscar sua dignidade no lixo, o céu desaconselha a sair da sua zona de conforto e se arriscar. A Lua percorre seu inferno astral e pede para você pegar mais leve, evitando se expor ou gastar energia em assuntos improdutivos. Convém ter muito cuidado com gente falsiane e trapaças ao longo do dia. Desconfie da intenção das pessoas e guarde seus segredos a sete chaves, seja no trabalho ou na vida pessoal. A Lua também forma conjunção com Netuno e treta com Vênus à tarde, recomendando a se guiar mais pela sua intuição e não dar ouvidos a fofocas. No amor, pode se envolver com uma pessoa que esconde verdades ou que já tem compromisso. Cilada que fala, Bino? Para quem já tem par, a coisa também tá fracassada e altos e baixos rondam a relação a dois. Melhore o diálogo e reforce a confiança com o seu love.





Touro - 21/04 a 20/05





Sabadou e a manhã promete ser tranquila e nada deve atrapalhar os seus planos. É pra glorificar de pé, hein! A promessa vem da Lua pisciana, que estimula seu signo a resolver assuntos que podem ser benéficos para a realização dos seus ideais. No serviço, você vai sentir mais confiança se puder trabalhar em grupo ou equipe, trocando ideias e experiências com outras pessoas. Busque parceiros para seus projetos e conte com os colegas e amigos para conquistar seus objetivos. Ótimo momento para fortalecer as relações sociais e se enturmar com gente nova, especialmente pela internet. Porém, infelizmente, o dia não será perfeito sem defeitos e o astral fica tenso à tarde. Lua e Vênus alertam que será preciso controlar as finanças e os gastos com pulso firme. Na paquera, pode pintar insegurança e cobranças não vão cair bem. Por outro lado, ciúme demais de alguém próximo pode ser amor, sabia? No romance, a fase é de companheirismo, mas controle a sua possessividade.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O sabadão começa promissor para suas metas graças ao incentivo da Lua no ponto mais alto do seu Horóscopo. Há tendência de investir toda sua energia no trabalho e você não vai medir esforços para se destacar no que faz, mesmo que esteja trabalhando de casa. Mas não pense apenas em impressionar os chefes: concentre-se nos seus objetivos e prove o seu valor. Cuidar da beleza elevará sua autoestima, mas procure fazer isso até o início da tarde, pois a Lua vai entrar em conflito com Vênus e pedirá cautela com mudanças na aparência. Vontade de cortar a franja em casa, né, minha filha? Pode ficar horrível, viu? Melhor não! No lado sentimental, é possível que enfrente rivalidade ou se depare com imprevistos. Não convém criar altas expectativas hoje, portanto, fique longe de ilusões. Na união, deixe o seu poder de seducência fluir naturalmente e vai esquentar o clima com seu bem.





Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua pisciana manda um belo incentivo para você fortalecer sua espiritualidade, renovar suas esperanças e ampliar seus conhecimentos. O período da manhã será propício para estabelecer contato com pessoas e assuntos distantes e que podem contribuir com os seus ideais. É o momento de se abrir para o que é novo e evoluir. Procure se aproximar de quem tem ideias e objetivos semelhantes aos seus. Isso vai favorecer o seu trabalho e também a sua vida pessoal. Se quer crescer profissionalmente, aposte em seu aperfeiçoamento e siga o exemplo de gente que te inspira. À tarde, a Lua briga com Vênus e aponta contrariedades. Nem todos podem ser merecedores da sua confiança: cautela com quem vai se abrir porque tem muita gente falsiane torcendo pra você fazer papel de trouxa. Romance com alguém de outra cidade pode engrenar, mesmo a distância. Na união, valorize os pontos em comum e celebre as afinidades com seu mozão.





Leão - 22/07 a 22/08





Metade do mês já se foi e nem tudo será como antes. O recado é da Lua, que aponta transformações em sua vida e abre caminho para você reavaliar alguns assuntos que andam te incomodando. Mudanças à vista em seu horizonte, mas tudo indica que serão para o seu bem. Encare os imprevistos e desafios como oportunidades de se fortalecer e dar valor ao que realmente é importante. Também há incentivo do céu para descobrir, revelar ou provar seus talentos. Porém, Lua e Vênus alertam que você pode se decepcionar com amigos no fim do dia: se você não guarda nem dinheiro, pra que guardar ressentimentos? À noite os humilhados serão exaltados e a Lua promete realçar seu lado sensuellen. Tire proveito do seu jeito sexy para envolver o crush e ter sucesso na paquera. Quem já achou sua alma gêmea vai curtir emoções mais intensas, sobretudo se investir mais na seduçência e na intimidade.





Virgem - 23/08 a 22/09





Dando um rolê no outro lado do seu Horóscopo, a Lua convida você a olhar com mais atenção e carinho para as necessidades dos outros. Ao agir em Peixes, seu signo oposto, a força lunar coloca em evidência seus relacionamentos ao mesmo tempo em que fortalece a sua generosidade e eleva a sua empatia. Quem tem uma sociedade vai sentir mais sintonia com o(a) parceiro(a). No trabalho, é um bom momento de se aliar aos colegas para agilizar as tarefas e vencer a concorrência. Se você está de folga, compartilhe seus interesses e seu afeto com as pessoas mais queridas. Porém, Lua e Vênus pedem mais jogo de cintura à tarde: evite acirrar rivalidades e fuja de tretas. O céu estimula o romance e hoje você vai querer uma relação mais séria e duradoura. Se tem uma união estável, é o momento de mergulhar na relação e demonstrar todo o seu amor ao par.







Libra - 23/09 a 22/10





Os assuntos de trabalho ficam em evidencia no período da manhã e a Lua pisciana vai destacar o seu poder de imaginação. Pode encontrar maneiras criativas de realizar suas tarefas. Mas nada de viajar na batatinha! Aproveite que está criativona/criativão e concentre-se logo nas suas atribuições para terminar logo e poder descansar em seguida. No período da tarde, Lua e Vênus aconselham a olhar com mais atenção para o seu bem-estar. Evite assumir responsabilidades demais, pois a sua saúde pode exigir um pouco mais de cuidado e carinho. Eu sei que hoje é sábado e que uma pizza cairia completamente bem, mas que tal melhorar a dieta alimentar e adotar hábitos mais saudáveis para elevar sua vitalidade? Evite sair da rotina, pois pode enfrentar imprevistos à tardinha. Na paquera, vai preferir bate-papo e aproximação afetiva com alguém que já conhece. Na união, é o momento de mostrar seu lado prestativo e colaborar com os planos do par.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua se movimenta em seu paraíso astral até hoje, destacando o lado alegre e descontraído do seu signo. Você vai sentir um desejo maior de se divertir e curtir atividades prazerosas, ainda que seja em seu cantinho e apenas com quem divide o mesmo teto. Pode ter boas ideias para inventar divertimentos, joguinhos, brincadeiras ou algo bem bacana para curtir com as pessoas queridas. Se tem compromisso de trabalho neste sábado, use bem a sua criatividade e coloque seu entusiasmo para concluir logo as suas tarefas. À tarde, Lua e Vênus recomendam a cuidar com mais atenção das finanças: controle melhor os gastos se não quiser levar uma surra de boletos no fim do mês. Na paquera, as estrelas apontam sucesso e boas novas. Você vai esbanjar charme e poder de atração para encantar o crush. Na vida a dois, quanto mais romantismo e sedução com sua alma gêmea, melhor: liberte seu lado sensuellen!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Por mais que goste de se aventurar por aí, as estrelas lembram que o momento é de se proteger, recolher e evitar andanças em tempos de quarentena. A Lua dá sinal verde para você aproveitar as delícias da vida em seu cantinho e passar o sábado em família pode fazer muito bem ao seu astral, Sagita Um pouco de colo e carinho dos parentes vai renovar suas energias e te deixará em sintonia com as pessoas queridas. No trabalho, pode ter chance de tirar um antigo sonho da gaveta: você que lute e prove sua experiência. Porém, a Lua treta com Vênus no período da tarde e recomenda a agir com mais calma em seus relacionamentos: convém maneirar na franqueza do seu signo para não se indispor com ninguém. Se o coração está livre, pode continuar assim, pois como fiz o ditado, antes só do que mal acompanhado (a), sem contar que há tendência de deixar as paqueras meio de lado hoje. Já no romance, evite discutir problemas de casa ou da família.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua pisciana é a fada sensata de hoje e acentua o seu poder de comunicação e deixa seu astral mais receptivo do que de costume, sinal de que você pode ter um sábado agradável e cheio de integração em seus relacionamentos. Com bom papo e habilidade para convencer, também pode se dar muito bem em atividades que exigem conversa, pechincha e negociação. Boa fase para lidar com telemarketing, comércio virtual, ensino e jornalismo, por exemplo. Há possibilidade de fazer contatos importantes para a sua carreira ou conversar e esclarecer um mal-entendido. À tarde, Lua e Vênus pedem um pouco mais de atenção com a saúde: cuide com carinho do seu corpo. Na paixão, papos descontraídos vão facilitar as paqueras e deixar o romance mais descontraído. Você terá disposição para abrir seu coração, compartilhar seus sentimentos e falar de amor com o crush.





Aquário - 21/01 a 19/02





Hoje os astros incentivarão você a dar mais valor a tudo que conquistou com empenho e dedicação. A Lua conclui hoje a passagem pela sua Casa do Dinheiro, estimulando o seu signo a se voltar para os interesses materiais e garantir estabilidade. Você também vai se preocupar mais com bem-estar e o conforto das pessoas queridas. Todavia, a Lua vai arranjar conflito com Vênus à tarde e recomenda a pensar duas vezes antes de gastar com supérfluos e coisas desnecessárias. Controle melhor sua grana e tenha cuidado para não se enrolar com o cartão de crédito para depois não passar nervoso parcelado em 12 vezes com juros e correção monterária. Vênus em seu paraíso astral deixa seu charme irresistível, mas em briga com a Lua dá tendência a um comportamento mais exigente na paixão: pegue leve para não assustar o crush com suas cobranças. Na união, maneire nas suas atitudes e não deixe a possessividade atrapalhar.



Peixes - 20/02 a 20/03





Lua e Netuno fecham na parceria em seu signo para deixar seu comportamento ainda mais carinhoso e atencioso com os outros. Você fará tudo para ajudar as pessoas ao seu redor e isso é nobre. Entre a manhã e a metade da tarde, a energia lunar vai realçar seu lado prestativo, solidário e também destacará a sua inspiração artística. Poderá fazer várias coisas interessantes e dar seu toque criativo nas suas atividades, inclusive se tem algum trabalho agendado. Porém, a Lua treta com Vênus após esse período e recomenda a ter cuidado com gente oportunista e folgada, que pode querer tirar proveito da sua boa-fé, inclusive na família. Deus me dibre! Na paixão, bastará ser natural e deixar seu charme pisciano fluir para encantar o crush ou atrair alguém especial! No romance, não faltará boa vontade para paparicar e cuidar da pessoa amada.





Por João Bidu