Roupas confortáveis são a nova tendência durante a quarentena

Há alternativas para home office e aulas online que não sejam o pijama

Aos poucos, as antigas rotinas, que eram cheias de compromissos presenciais e grandes deslocamentos entre um local e outro, foram substituídas por videoconferências, trabalhos remotos e aulas online. A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) fez com que a quarentena fosse instaurada e que as pessoas precisassem se reinventar para encontrar composições de roupas alternativas para atingir conforto e bem-estar estando, ao mesmo tempo, arrumado.





Assim, o homewear, ou “roupa de casa” em tradução livre, entrou em pauta com a popularização do compartilhamento dos looks adaptados ao home office, compostos de moletom, camisas sociais e pantufa . A tendência, de acordo com especialistas, surgiu em 1990, com o uso de camisetas com estilo semelhante às lingeries por baixo dos terninhos.





"A Victoria's Secret, por exemplo, sempre teve camisetinhas que serviam para colocar por baixo de uma camisa transparente. A marca colocou, no entanto, enfeites, rendas e ela ficou 'bonita' o bastante para se mostrar", afirma Renata Domingues Balbino Munhoz Soares, professora de direito da moda na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo.





Mesmo com o término da quarentena, os especialistas afirmam que a novidade irá acompanhar as pessoas até os escritórios, já que a preferência ao conforto deve se manter. Além disso, o número de empresas que adotam o home office deve crescer 30%, de acordo com o estudo Tendências de Marketing e Tecnologia 2020: Humanidade Redefinida e os Novos Negócios, realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).





Além disso, "uma vez que as pessoas ficam mais em casa, elas começam a consumir mais roupas que são confortáveis, mas que também são arrumadas o bastante para aparecer em uma videoconferência ou sair de casa para resolver alguma tarefa", diz Roze Motta, stylist e especialista em mercado da moda.





Dentro deste estilo, há algumas roupas em particular que podem ser usadas para aliar o conforto e o estilo clássico do escritório. Veja abaixo algumas delas.





Moletom





Há modelos de moletom que são modernos e compostos com frases e estampas atuais. O ideal é escolher uma modelagem leve e que não fique apertada, além de fugir dos que são costumeiramente utilizados para dormir.





Malhas





As malhas já apresentavam conforto em épocas normais. Neste caso, a recomendação é de que elas sejam de tecidos leves, como o algodão. Essa pode ser a alternativa ideal para se manter confortável e relaxada em casa, sem perder o toque de arrumação.





Camisas





Assim como os anteriores, o tecido faz toda a diferença. Por isso, ter uma camisa de algodão, cetim ou de outros tipos de pano é importante para usar em dias de reuniões mais sérias. Também é possível apostar em casacos mais fofos, como o cardigan, e em shorts ou calças de malha.