Candidata do Miss Amazonas é encontrada morta a facadas

O namorado da modelo, Rafael Fernandes Rodrigues, é o principal suspeito

A Miss Manicoré, Kimberly Karen ©REPRODUÇÃO

A modelo amazonense Kimberly Karen Mota de Oliveira, de 22 anos, atual Miss Manicoré e candidata do Miss Amazonas 2019, foi encontrada morta, nessa terça-feira (12), no apartamento do namorado, em Manaus, de acordo com informações do portal G1.





Kimberly foi encontrada esfaqueada no pescoço e abdômen. De acordo com a reportagem, o companheiro da Miss, Rafael Fernandes Rodrigues, de 31 anos, é o principal suspeito e é considerado foragido.





Kimberly, que também era acadêmica em Odontologia, teria decidido terminar o relacionamento, segundo investigações da delegada Zandra Ribeiro, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





O tio da modelo, Henry Mota, disse que antes dela desaparecer, no último domingo (10), teria dito que estava com o namorado. Nessa segunda-feira (11), familiares chegaram a ir no apartamento de Rafael, mas não foram recebidos por ninguém.





O corpo de Kimberly será levado para a cidade de Manicoré.





Fonte: Midiamax