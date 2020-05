Projeto quer abdominoplastia e lipoaspiração feitas gratuitamente em MS

Proposta está em análise da CCJR da Alems e beneficiaria pacientes de bariátrica

Sessão remota da CCJR ©DIVULGAÇÃO Projeto de lei de n.º 81/200, protocolado na sexta-feira (8) na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), quer assegurar aos pacientes que tenham passado por cirurgia bariátrica a realização de plásticas pelo SUS (Sistema Único de Saúde).





A proposta é de autoria do presidente da Comissão de Saúde da Alems, deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) e inclui a obrigação de oferecimento de abdominoplastia e lipoaspiração, mesmo a pacientes que tenham feito bariátrica na rede privada.





No texto, o parlamentar pede que as unidades de saúde públicas acompanhem os pacientes por até dois anos, verifiquem qual a cirurgia reparadora mais indicada e os encaminhem ao centro cirúrgico mais próximo de suas residências. Na justificativa, destaca que o procedimento que resulta em perda de peso costuma vir acompanhado de acúmulo posterior de pele flácida, que pode acarretar complicações.





“A realização do procedimento na rede particular dessa cirurgia reparadora não é barata. Tornando-se assim, necessário que, mesmo que a pessoa tenha realizada a cirurgia bariátrica pela rede privada, possa dispor do direito de realizar a cirurgia reparadora, pela rede pública de saúde”, defende.





O projeto ainda terá que passar pelo crivo da CCJR (Comissão de Constituição Justiça e Redação) que decidirá se ele irá ou não para votação em plenário.





Por: Danúbia Burema