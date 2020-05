Deputado Neno Razuk segue presidindo uma das comissões permanentes da Casa

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) segue na presidência da Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas. A publicação com a relação dos integrantes de cada comissão da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) ocorreu em Diário Oficial, na quinta-feira (7).



Entre as atribuições, o grupo analisa matérias que envolvem políticas de crédito estadual, federal e externo, além de incentivos fiscais para o desenvolvimento agrário e assuntos relacionados aos povos indígenas e quilombolas.



A comissão também trata de matérias relativas a programas estaduais de fomento e pesquisa que visem essas áreas, bem como políticas de estímulo ao desenvolvimento agrário.



Também integram o grupo os deputados: Pedro Kemp, vice-presidente, Antônio Vaz, Lídio Lopes e Onevan de Matos.



“É gratificante receber a confiança dos deputados para, por mais um ano, estar à frente desta Comissão tão importante”, disse Neno Razuk.



Audiência - Em 2019, Neno Razuk também presidiu a Comissão, responsável por realizar a audiência pública: Desenvolvimento Agrário em Terras Indígenas, cujo objetivo foi debater alternativas para melhor desenvolvimento das comunidades em Mato Grosso do Sul.





