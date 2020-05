Ranking de vendas de carros durante quarentena tem modelos em destaque

Alguns modelos de veículos surpreendem com as vendas mais altas durante quarentena, em relação a rivais.

Com a pandemia do novo coronavírus, o mundo todo está aderindo a quarentena para controlar a propagação do vírus. Isso trouxe uma queda nas vendas de veículos a nível mundial. Mas alguns modelos surpreenderam, subindo nas vendas durante a quarentena aqui no Brasil.





Os números são do mês de março e abril, em que março foi o mês que começou a quarentena por aqui, comparados ao mês anterior, fevereiro. Existem alguns motivos para esses modelos terem crescimento nas vendas, seja o lançamento de uma nova geração do carro, desempenho de vendas muito ruim no mês anterior ou promoções da montadora.





Dos 5 modelos mais vendidos do Brasil durante a quarentena, destaca-se o Corolla, por lançar seu novo modelo 2020, além de modelos que já seguem no ranking de mais vendidos no país, como o HB20 e o Onix.





Modelos que tiveram mais vendas durante a quarentena





Indo na contramão da queda na venda de veículos, alguns modelos tiveram crescimento nas vendas durante os meses de março e abril. Por mais que muitas concessionárias estejam fechadas, muitas funcionam remotamente, via telefone e internet. Isso contribuiu para esse cenário surpreendente de crescimento de vendas em alguns modelos.





O quinto veículo mais vendido no varejo em abril de 2020 foi o Corolla, da montadora Toyota. Apresentando seu modelo 2020, com motor híbrido e visual mais moderno que os outros modelos.





Dos 5 modelos mais vendido, é o único com custo mais elevado, que conquista o público há anos. Como este modelo requer um investimento mais alto, a montadora indica que o cliente faça o seguro do Corolla logo na compra, para sair da concessionária protegido.





O seguro é essencial para o caso de acidentes, além de furtos e roubos e o preço do seguro Corolla , considerando as proteções inclusas, não assusta o motorista. No quesito manutenção, a Toyota oferece cinco anos de garantia do veículo, e 3 anos adicionais de garantia no sistema híbrido do motor.

Na quarta posição temos o Renault Kwid, o compacto popular também traz seu modelo 2020, com 4 versões, do mais básico Life ao mais equipado, Outsider. O modelo vem ganhando espaço nas ruas por ser um compacto com visual moderno, além de ser econômico e ter um ótimo desempenho.





A segunda posição traz outro carro querido do público: o Hyundai HB20. O modelo hatch vem em 4 versões, além das variações sedan, sport e X. A versão hatch apresenta versões de motor 1.0 e 1.6, além de manual e automática. O HB20 conquistou clientes fiéis por todo o país pelo seu desempenho e economia, além de custo baixo de manutenção e uma garantia de 5 anos oferecida pela montadora.





A terceira e primeira posição do ranking de veículos mais vendidos no varejo em abril de 2020 é da Chevrolet e traz o Onix como um dos modelos de carros mais vendidos desde 2019 . O modelo Onix Plus, modelo sedan, fica na terceira posição enquanto o Onix modelo hatch conquistou a primeira posição do ranking.





O modelo 2020 das duas versões traz variações para cada uma, com adicionais e outros recursos diferenciando. A montadora oferece 3 anos de garantia de fábrica, e ainda se consolida como a marca mais vendida no Brasil.





Por: Andreia Silveira, editora no SeguroAuto.org.