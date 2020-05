Polícia Militar flagra jovens portando drogas em Ivinhema

A Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul prendeu na tarde de quarta-feira (20) dois jovens portando drogas para o consumo em Ivinhema.





A equipe de rádio patrulha realizava policiamento ostensivo motorizado próximo ao estádio Municipal quando avistou um veículo VW Gol de cor cinza placas de Naviraí-MS com dois ocupantes de 18 e 21 anos, que ao ver a viatura policial apresentaram certo nervosismo e mudaram de direção.





Foi realizada a abordagem e ambos apresentaram justificadas suspeitas, o que levou os policiais a efetuar uma busca nos ocupantes e no veículo. Durante a busca pessoal foi encontrado em um dos bolsos do jovem de 18 anos uma porção de maconha e na busca veicular foram localizadas no console do veículo 03 porções e um cigarro de maconha.





Ao serem questionados sobre a droga, ambos confessaram serem os proprietários dos entorpecentes e que eram usuários, diante dos fatos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema MS para providências.





Fonte: ASSECOM/8º BPM