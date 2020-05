Colisão de carro com carreta mata três pessoas na BR-262 em MS

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (21) na BR-262, em Três Lagoas.

Três pessoas morreram na colisão de carro com carreta na manhã desta quinta-feira (21), na BR-262, em Três Lagoas — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Três pessoas morreram na manhã desta quinta-feira (21) quando o carro em que elas estavam bateu de frente com uma carreta de transporte de madeira, na BR-262, próximo ao distrito de Garcias, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.





Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, as vítimas seriam duas mulheres e uma criança. Em razão da violência da colisão, os corpos ficaram presos as ferragens.





Além dos bombeiros, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para organizar o transito na estrada, para a retirada dos corpos presos no veículo.

Três vítimas do acidente na BR-262, em Três Lagoas (MS), na manhã desta quinta-feira ficaram presas as ferragens — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação





Por André Barbosa, TV Morena