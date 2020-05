Para todos os setores| Bureau Veritas lança programa Reinicie o seu Negócio no Brasil

Líder mundial em teste, inspeção e certificação, Grupo desenvolve soluções para preparar clientes para a retomada das atividades, garantindo qualidade e segurança frente à nova realidade imposta pela pandemia

O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), traz para o Brasil o programa Reinicie seu negócio com o BV, voltado para preparar empresas de diferentes setores e tamanhos para a nova realidade imposta pela pandemia e para quando as atividades forem retomadas. O momento é de analisar a realidade de cada cliente, capacitar equipes, rever processos e melhorá-los com a adaptação dos procedimentos para o novo cenário econômico do país e mundial. O programa orienta equipes e resolve riscos específicos de cada setor, atuando em três frentes:

Garantir que os procedimentos de saúde, segurança e higiene adotados para a retomada das atividades atendam às regulamentações locais e internacionais e às melhores práticas aplicadas.

Confirmar se os procedimentos definidos são relevantes para as necessidades específicas da área de negócios da empresa e se serão implementados com eficácia.

Providenciar uma certificação ou selo de conformidade reconhecido pelo Bureau Veritas

“Segurança é um absoluto no Bureau Veritas. Desenvolvemos canais e soluções customizadas para esse período desafiador que a pandemia trouxe”, diz Vinícius Parmezani, presidente do Bureau Veritas Brasil. “Nosso objetivo é apoiar empresas e profissionais na continuidade de seus projetos e carreiras e para o momento de retomada das atividades nesse novo cenário imposto pela pandemia”, explica.





O Bureau Veritas desenvolveu serviços, produtos e treinamentos adaptados para o momento que cada setor está vivendo considerando a realidade de cada empresa, além de canais que orientam como proceder em cada situação. Além de cursos e treinamentos online desenvolvidos, nossos clientes estão migrando para o modelo de inspeção remota durante a quarentena.





Uma página de orientações foi criada, reunindo informações, novas soluções e recomendações no cenário da covid-19, com esclarecimentos de dúvidas. São auditorias presenciais, remotas parciais e integrais ou alternativas específicas dependendo da norma de certificação e da realidade de cada empresa e setor de atuação. A auditoria remota tem a mesma validade que a auditoria presencial sem custos adicionais ao cliente e pode ser aplicada em muitas situações. As equipes mantêm-se mobilizadas para atendimento por auditorias remotas, treinamentos on-line e demais recursos oferecidos e agora estão voltadas também para preparar os clientes para a retomada de mercado, sempre priorizando a segurança de equipes, clientes, fornecedores e parceiros. O Bureau Veritas também mantém programas voltados para gestão de riscos e gestão de crises para que as empresas possam buscar alternativas customizadas.





“Mais do que nunca, nosso papel como um especialista independente é crucial para criar as condições de confiança neste período. O Bureau Veritas no mundo inteiro está comprometido em ajudar seus clientes a proteger a saúde e a segurança de seus colaboradores e clientes”, diz Didier Michaud-Daniel, CEO Global do Bureau Veritas. “Nossa presença geográfica em 140 países e nossa experiência incomparável em processos de certificação são ativos consideráveis, pois nos permitem fornecer às empresas, autoridades públicas e à sociedade como um todo, nosso profundo conhecimento das especificidades e regulamentações locais”, acrescenta.





As iniciativas do Grupo no Brasil voltadas para o suporte a clientes, parceiros e fornecedores estão reunidas no site institucional da companhia, incluindo folder explicativo com soluções em auditorias remotas e uma seção com respostas às perguntas frequentes (FAC) e contatos para consultas às equipes da empresa. O acesso é neste link





