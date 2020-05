Deputado Lucas de Lima entrega alimentos para músicos do MS e álcool 70% à entidade

O deputado estadual Lucas de Lima (Solidariedade), esteve na Associação dos Músicos do estado de Mato Grosso do Sul entregando doações em cestas básicas que serão distribuídas aos músicos e seus familiares.





A totalidade dos músicos que são os cantores, duplas, cantoras, grupos e suas bandas estão sem apresentar seus trabalhos em shows e bailes devido a pandemia do coronavírus. Lucas de Lima também é locutor e apresentador de programa de rádio, tv e de festas onde se apresenta como DJ.





Sensibilizado com a dificuldade que vem passando os músicos do estado e seus familiares, todos estão parados e sem renda alguma, Lucas de Lima lembra que os músicos são a categoria que irão voltar por último a trabalhar.





Os cantores Crys e Santiago foi quem receberam das mãos do deputado as doações e agradeceram. “Nós ficamos muitos feliz com estas ações que vem ajudar e muito os músicos e seus familiares, de coração agradeço ao deputado Lucas de Lima e ao amigo Sidney Guerreiro que também é músico e sensibilizado está nos ajudando”, declarou Santiago.As arrecadações foram feitas na “Live Solidária” que aconteceu no dia 13 de abril com várias atrações do samba, axé, pagode e funk.





O deputado disse que irá cobrar alguma ação do governo do estado á partir da Secretaria de Cultura e que os artistas possam receber alguma ajuda além do que já tem que são os festival online para ajudar esses profissionais que tanto fazem a alegria das pessoas, que neste momento estão sem ter um caminho para arrecadarem para se susterem e dar atenção aos seus familiares.





Doação de Álcool 70%