O Bureau Veritas adapta programa de capacitação com mais de 20 cursos com aulas on-line

Mais de 20 cursos com aulas on-line estão com inscrições abertas para o mês de maio, além das opções de Ensino a Distância

O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), está organizado para preparar profissionais para os novos cenários trazidos pela pandemia do coronavírus quando as atividades forem retomadas. Desde o início do período de quarentena, a companhia vem promovendo adaptações para continuar dando suporte aos clientes em todas as suas áreas de atuação. Com as medidas adotadas de distanciamento social, o Bureau Veritas transferiu treinamentos presenciais para o ambiente virtual, somando os programas ao seu portfólio de Ensino a Distância (EAD). Mais de 200 profissionais já participaram dos cursos no mês de abril e a companhia oferece mais de 20 cursos de seu portifólio presencial em aulas on-line, ao vivo, neste mês de maio.





“O momento é de analisar cenários setoriais, rever processos nas empresas e melhorá-los com a adaptação dos procedimentos para a nova realidade não só do Brasil, mas mundial e, para isso, a capacitação dos profissionais é extremamente estratégica”, afirma José Cunha, Diretor de Certificação do Bureau Veritas. “Estamos sempre criando canais e soluções que promovam o desenvolvimento dos mercados onde atuamos e nosso objetivo com o modelo de treinamento on-line é apoiar os profissionais na continuidade de seus projetos e carreiras para quando eles voltarem as suas atividades”, explica.





A experiência prévia do EAD, lançado em janeiro, contribuiu para a rápida adaptação da equipe. A diferença é que, desta vez, foi necessária uma plataforma digital que reproduzisse no ambiente virtual a experiência da sala de aula. O conteúdo das aulas foi adaptado ao novo formato e os professores foram capacitados, com apoio do gestor educacional.





As turmas têm a mesma quantidade de alunos que os cursos presenciais, garantindo a qualidade da atenção do professor para cada participante. As inscrições para os cursos on-line ao vivo e para as opções de EAD podem ser feitas pelo site: neste link ou http://www.bvead.com.br/





Sobre o Grupo Bureau Veritas





O Bureau Veritas é líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC). Com receita global de 4,6 bilhões de euros, a empresa está presente em 140 países, atendendo 400 mil clientes com suas cinco divisões de negócios: Marítimo & Offshore, Agronegócio & Commodities, Indústria, Construção & Infraestrutura e Power & Utilities. Com mais de 5 mil colaboradores no Brasil a empresa oferece seu portfólio completo de serviços, garantindo conformidade, controle de cadeias de suprimentos, antecipação de tendências, reduzindo riscos, aumentando eficiência e cuidando da reputação de seus clientes. Mais informações no site www.bureauveritas.com.br