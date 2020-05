Morre em Dourados médico paraguaio de 61 anos vítima da Covid-19

No dia 9 de abril passado, Benício Nunez havia sido levado para Dourados. Registro de morte fica para as estatísticas paraguaias

O médico paraguaio que estava internado em MS ©REPRODUÇÃO/SOCIAIS

Morreu nesta sexta-feira (15), médico Benício Nunez, paraguaio de 61 anos que estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HU (Hospital Universitário) em Dourados, a 233 km de Campo Grande. Vítima da covid-19, ele estava em Mato Grosso do Sul há cerca de 40 dias. Primeiro, ficou Hospital Regional de Ponta Porã e de lá foi transferido para Dourados, onde morreu.





Na entrevista coletiva desta manhã sobre o coronavírus, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, disse que o profissional de saúde estava internado em Ponta Porã, mas o caso foi registrado no Paraguai.





Trata-se do segundo caso de Covid-19 confirmado em Pedro Juan Caballero, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguaio. O primeiro foi confirmado no dia 4 deste mês, de um homem de 65 anos, que morreu no mesmo dia que foi levado para o hospital da cidade.





A direção regional sanitária de Pedro Juan Caballero havia informado que médico contraiu o vírus em viagem ao exterior. Ficou isolado em casa, mas o quadro se agravou. Foi atendido primeiro no hospital da cidade e na segunda-feira (6 de abril) transferido para o Hospital Regional de Ponta Porã.





Do lado de lá - É a sétima morte computada para o país vizinho, que está em quarentena total.





A vítima falecida em Dourados tinha 61 anos, residia no Paraguai e tinha doença cardiovascular crônica. O exame para o covid-19 foi confirmado pelo Lacen (Laboratório Central) no dia 09 de abril e, nesta mesma data, o paciente foi admitido na UTI do Hospital Universitário de Dourados.





Em Mato Grosso do Sul, foram registrados 14 óbitos por coronavírus no Estado e são 479 casos confirmados da doença.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Marta Ferreira e Helio de Freitas