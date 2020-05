BATAGUASSU| Secretaria Municipal de Saúde divulga agenda de vacinação contra vírus Influenza

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde divulga nesta sexta-feira, dia 15 de maio, a agenda de vacinação em combate ao vírus Influenza para os próximo dias.





Os atendimentos acontecem após a disponibilização de 15 mil doses extras de vacina por parte do município em parceria com o Instituto Butantan. Com o montante, estão sendo imunizados todos os munícipes e não apenas os grupos prioritários (crianças menores de cinco anos, idosos, gestantes, professores e outros) da campanha em andamento pelo Ministério da Saúde.





AGENDA





A agenda de imunização começa nesta sexta-feira, dia 15 de maio, com Drive Thru de imunização no Distrito de Nova Porto XV. Serão atendidos munícipes com carros, motocicletas, bicicletas além de pedestres. O atendimento será realizado no período das 16 às 19 horas (horário de Brasília), em frente a Estratégia da Saúde da Família (ESF) "Emiko Resende", no Distrito.





A Secretaria Municipal de Saúde orienta que para receber a dose, é preciso apresentar documento pessoal (título de eleitor ou comprovante de residência nominal). É lembrado também que o munícipe deve estar usando máscara para receber o atendimento.





BATAGUASSU





Em Bataguassu, a imunização prossegue no sábado, dia 16 de maio, com o retorno do Drive Thru de carros na Secretaria Municipal de Saúde (acesso pela Avenida Maracaju), das 9 às 14 horas (horário de Brasília).





Como na edição anterior, será permitido 4 pessoas por veículo, sendo que todas devem estar fazendo uso de máscaras. Pessoas a partir de 12 anos serão imunizadas.





No domingo, dia 17 de maio, haverá vacinação durante a Feira Livre (Praça do Peixe) atendendo pedestres. A imunização será oferecida das 7 às 11 horas (horário de Brasília).





A Secretaria Municipal de Saúde orienta que para receber a vacina, é preciso apresentar documento pessoal (título de eleitor ou comprovante de residência nominal). É lembrado também que o munícipe deve estar utilizando máscara para receber atendimento.





ASSENTAMENTOS





A Secretaria Municipal de Saúde já iniciou também a imunização dos moradores residentes nos Assentamentos pertencentes ao município. Nesta sexta-feira, dia 15 de maio, estão sendo atendidos moradores do Assentamento Aldeia I.





Na segunda-feira, dia 18 de maio, moradores residentes nos Assentamentos Montana e Santa Paula (Casulo) também serão imunizados a partir das 8 horas (horário de Brasília).





CRIANÇAS





Para crianças de 6 meses a 11 anos, 11 meses e 29 dias, a Secretaria Municipal de Saúde já iniciou a etapa de vacinação contra o vírus Influenza. O atendimento está sendo feito na Estratégia da Saúde da Família (ESF) "Rubens Kimura", no bairro Residencial Modelo, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas (horário de Brasília), de segunda a sexta-feira.





Os demais públicos da campanha de vacinação (gestantes, puérperas, idosos e caminhoneiros) também estão sendo atendidos no ESF "Rubens Kimura". Para receber a vacina, é preciso apresentar caderneta de vacinação e documento pessoal. No caso de caminhoneiros, é preciso apresentar a carteira de habilitação.





