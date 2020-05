NOVA ANDRADINA| Polícia Militar cumpre dois mandados de prisão no Vale do Ivinhema

A Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul prenderam através da equipe de rádio patrulha de Nova Casa Verde e Força Tática dois homens foragidos da justiça.





A equipe policial militar em patrulhamento ostensivo e preventivo pela Rua Manuel Costa Lima visualizou um homem que ao ver a viatura policial apresentou comportamento suspeito. Na suspeita de que o mesmo possuísse algo ilícito, ou alguma medida judicial restritiva de liberdade foi precedida a abordagem, e em checagem no sistema policial foi verificado um mandado de prisão em desfavor do mesmo.





Já em Nova Andradina por volta das 20 horas da terça-feira (18) os Policiais da Equipe de Força tática foram informados por um popular que na Rua Imaculada Conceição estaria morando um rapaz evadido do sistema prisional.





Em posse das informações a equipe policial deslocou até o endereço e foram recebidos por um jovem de 23 anos. Foi realizada a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, já em consulta no sistema policial foi localizado um mandado de prisão em seu desfavor. Os homens foram presos e apresentados nas Delegacias de polícia Civil e entregues ao agente para providências.









Fonte: Assessoria de comunicação Social do 8º BPM - “O Guardião do Vale do Ivinhema”