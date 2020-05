NOVA ANDRADINA| Polícia Militar prende caminhão com mais de quatro toneladas de drogas no Município

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, prendeu na manhã de quarta (20), dois homens de 30 e 41 após serem flagrado transportando drogas.





A equipe de Força Tática por volta das 06 horas da manhã em rondas e operações de bloqueio nas imediações do Distrito Industrial e Frigorífico JBS, deu ordem de parada a um caminhão VW/24.280 placas de São Paulo/SP cor branca, de carroceria frigorífica que seguia no sentido Ivinhema a Nova Andradina, porém o motorista empreendeu fuga, dando início a acompanhamento tático.





Foi possível realizar a abordagem e constatar que havia dois ocupantes masculinos no interior do veículo, que se recusaram a sair da cabine do caminhão mediante as ordens verbais. Diante do comportamento suspeito e da negativa foi necessário o uso da força proporcional para que fossem retirados. Após identificação foi confirmado pelo motorista e passageiro que ambos eram moradores da cidade de Naviraí.





Em vistoria na carroceria do veículo, foram localizados 205 fardos de entorpecentes de maconha, que após pesagem totalizaram 4.290 kg (quatro mil e duzentos e noventa quilos). Durante entrevista com os autores foi perguntado se tinham conhecimento da carga, ambos confirmaram que sim e que receberam o caminhão em um posto de combustível na cidade de Dourados-MS e seguiriam para a cidade de Lins/SP, e ao completarem a entrega receberiam o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo transporte.





Devido à complexidade da ocorrência, foi necessário acionar outra equipe da Força Tática para dar apoio na condução e segurança da ocorrência. Diante do flagrante os autores e a droga foram encaminhados até a Primeira Delegacia de Polícia de Nova Andradina e entregues ao Agente de plantão.





Fonte: Assessoria de comunicação Social do 8º BPM - “O Guardião do Vale do Ivinhema”