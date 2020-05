NOVA ANDRADINA| Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo no Município

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, apreendeu na tarde de terça (19) por voltas das 17 horas, um Rifle calibre 22 MARCA JW de uso permitido acoplado com uma luneta e 29 cartuchos do mesmo calibre intactos e um carregador com capacidade para armazenamento de 10 cartuchos.





A equipe de rádio patrulha recebeu o despacho para atendimento de uma solicitação através da central 190 informando que uma novilha de propriedade de um homem de 49 anos havia fugido de sua propriedade e não foi possível conduzi-la com o cavalo até a Chácara onde estava. Diante do transtorno, o homem decidiu abater a novilha em uma propriedade vizinha.





Os policiais militares deslocaram até o local e diante da constatação dos fatos narrados acima, solicitaram os documentos da arma de fogo onde o autor disse não possuir. O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com a arma e as munições encontradas para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para providências.





Fonte: Assessoria de comunicação Social do 8º BPM