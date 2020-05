NOVA ALVORADA DO SUL| Homem invade casa da ex-mulher e estupra filha de 11 anos

Criança foi ameaçada com um garfo; crime ocorreu na noite de terça-feira (19)

Suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul ©Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu em Nova Alvorada do Sul, a 115 quilômetros de Campo Grande, um homem de 25 anos que é suspeito de usar um garfo para render uma criança e depois abusou sexualmente dela.



Segundo a polícia, o crime ocorreu na noite de terça-feira (19). O suspeito invadiu uma casa onde estava uma mulher e seus três filhos. Ele entrou no quarto das crianças e com o garfo ameaçou uma menina de 11 anos. O homem a obrigou a tirar as roupas e a praticar atos libidinosos com ele.



Antes de fugir, o suspeito ainda roubou o celular da vítima.



O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul e no dia seguinte ao crime (20), o Setor de Investigações Gerais (SIG) da unidade identificou e prendeu o homem, recuperando também o celular roubado.



Preso, o suspeito confessou os crimes. Ele já tinha condenação anterior por roubo. A pedido da Polícia, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem, que permanece na delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul, enquanto não é transferido para um presídio.



O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável e roubo.





G1