Deputado Contar considera “acertada” decisão do PSL de definir pré-candidato a prefeito de Campo Grande

O deputado estadual Capitão Contar (PSL) afirmou nesta quinta-feira (21) que o PSL acertou ao definir o pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande. O nome indicado é do vereador Vinicius Siqueira, que migrou recentemente para a legenda.





O deputado era um dos cotados para enfrentar, pelo PSL, o atual prefeito. “Embora meu nome já fosse comentado nos bastidores, não seria ético ocupar essa vaga estando de malas prontas para sair do partido”, comentou.





Contar afirma que a mudança de partido estava alinhada com o presidente Jair Bolsonaro. “Meu compromisso sempre foi e será honrar e representar os mais de 78 mil votos que tive em todo o Estado”, frisa.





O parlamentar diz que terá participação efetiva e vigorosa nas eleições municipais deste ano, tanto no Estado quanto em Campo Grande, onde pretende se esforçar para eleger o “melhor candidato para a população da capital”.





Com pouco mais de um ano na política, Contar já polariza a disputa pela Prefeitura de Campo Grande com o atual prefeito, destacando-se por ter um perfil combativo, técnico e fiscalizador. Nas pesquisas, aparece isolado na segunda colocação, com diferença significativa em relação ao terceiro colocado.



ASSECOM