TRÊS LAGOAS| Prefeito recebe empresários que desejam investir no Município

O prefeito Angelo Guerreiro recebeu nesta quarta-feira (20) empresários interessados em investir no Município em dois ramos diferentes e que irão gerar renda e emprego. Uma das empresas é a Fertilizantes Pantaleão Indústria LTDA, de Laranjeiras – SE, que foi representada pelo presidente Luciano Pantaleão.





“Vejo muito futuro em Três Lagoas e com certeza essa indústria, aqui, se desenvolverá muito, porque Mato Grosso do Sul é um Estado com muitas plantações e criação de gado, então o que produzimos será comercializado aqui e os clientes não precisarão importar”, afirmou Luciano.





A empresa de fertilizantes está dando continuidade em processos de elaboração de projeto para ter a cessão de uma área Municipal para a construção e produção dos materiais.





Outra visita ao gabinete foi da empresa três-lagoense GC Uniformes, representada por Geferson Queiroz Costa. A empresa, atualmente, tem 9 funcionários e fica localizada em um local que já não comporta a demanda de produções.





“As vezes perdemos contratos por não conseguirmos atender, então procurei a Prefeitura para ter a concessão de uma incubadora para realocar as máquinas e contratar novos funcionários”, afirmou Geferson.





“É muito bom termos empresas três-lagoenses se desenvolvendo e outras chegando para fortalecer a indústria e comércio do nosso Município. Essas são pessoas que não têm medo do futuro e mesmo em tempos difíceis acreditam em Três Lagoas”, afirmou Angelo Guerreiro.









