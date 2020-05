JARAGUARI| Governo repassa área de 100 hectares para instalação de Núcleo Industrial do Município

Ação foi realizada na manhã de terça-feira na cidade, onde o prefeito Edson Nogueira recepcionou os secretários Eduardo Riedel e Jayme Verruck e o presidente do PSDB, Sérgio de Paula

Autoridades assinam termo de repasse de 100 hectares para Núcleo Industrial de Jaraguari ©Maria Goreti

O Governo do Estado oficializou o repasse de uma área de terras de aproximadamente 100 hectares para a administração municipal de Jaraguari implantar o Núcleo Industrial do Município, uma antiga aspiração da população da localidade, segundo o prefeito Edson Nogueira, o Edson da Farmácia (PSDB).





A solenidade de doação da área foi comandada pelos secretários de estado de Governo, Eduardo Riedel, e de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Proteção e Agricultura familiar, Jayme Verruck. O presidente estadual do PSDB, Sérgio de Paula também integrou a comitiva que representou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) no ato.





A recepção à comitiva governamental foi acompanhada pela equipe de Impacto e transmitida ao vivo, por telefone, pelas rádios Diamante FM e Segredo FM, dentro programa “Bronca do Eli”. Durante o ato, secretário de Governo, Eduardo Riedel, explicou que o governador Reinaldo Azambuja se comprometera a apoiar ações de fomento à industrialização de Jaraguari e a doação do terreno para a implantação do Núcleo Industrial representa o resgate desse compromisso.

©MARIA GORETI Riedel frisou que Reinaldo sempre se colocou como um governador municipalista, apoiando os 79 municípios que compõem o Estado. “Para o governador Reinaldo a questão partidária vem em segundo plano. Ele sempre pensou nos municípios e Jaraguari sempre teve sua atenção, como podemos ver pelos investimentos que o governo faz nas áreas de infraestrutura como a pavimentação ligando Jaraguari Novo e Jaraguari Velho e o Distrito de Bonfim e a ponte que acabamos de construir” relacionou.





Ele ainda se lembrou que muitos duvidavam que o asfalto para Bonfim saísse, havendo quem até dissesse que isso só ocorreria “quando galinhas tivessem dentes”. Em tom de brincadeira, Riedel disse que, hoje, com o asfalto sendo uma realidade, “deve ter gente criando galinha que masca chicletes” numa referência aos céticos que hoje aplaudem e reconhecem o papel fundamental do Governo do Estado na concretização da obra.





Riedel ainda comentou a questão da pandemia do Novo Coronavírus dizendo que “apesar do momento de apreensão que todos vivemos”, o Governo do Estado mantém agenda nos 79 municípios, adotando todas as medidas de segurança. “É preciso manter a máquina andando, afinal, são 4,5 bilhões a serem investidos nos municípios através do Programa MS Presente em ações de saúde, infraestrutura urbana e rural e desenvolvimento humano, através do fomento à geração de emprego e renda” comentou o secretário.





EDSON NOGUEIRA – O prefeito Edson Nogueira, o Edson da Farmácia, era só alegria durante a visita dos representantes do Executivo Estadual. “Ficamos felizes em receber os secretários Jayme Verruck e Eduardo Riedel e o nosso presidente do PSDB, Sérgio de Paula” disse o prefeito que estava ao lado do presidente da Câmara Municipal, de vereadores e secretários municipais.





Ele fez um agradecimento emocionado ao governador Reinaldo Azambuja que tem se demonstrado um grande parceiro do município. “O Núcleo Industrial é um marco no processo de desenvolvimento de Jaraguari e o governador Reinaldo Azambuja ficará marcado na nossa história pelo que tem feito pelo município” disse.





Edson da Farmácia enaltece o trabalho do governador afirmando que ele tem feito muito por todos os 79 municípios do Estado. “Acompanhamos a alegria dos nossos colegas prefeitos quando são contemplados pela ação administrativa estadual” disse para reforçar, mais uma vez que, o “Núcleo Industrial será o divisor histórico do desenvolvimento do município”.





VERRUCK – Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Proteção e Agricultura Familiar, Jayme Verruck destacou a parceria estabelecida entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Jaraguari na busca de alternativas para criação de empregos e geração de renda. Ele citou que a localização estratégica de Jaraguari, às margens da BR-163 e próxima de Campo Grande, foi essencial para a decisão de se instalar ali um Núcleo Industrial.





“A medida chega trazendo consigo a possibilidade concreta de implantação de várias unidades industriais no município garantindo postos de trabalho e geração de renda para as famílias do município” disse o secretário que confirmou o repasse de uma área de quase 100 hectares para a administração municipal concretizar a implantação do Núcleo Industrial.





Ele citou ainda que o prefeito Edson Nogueira e os vereadores da cidade realizaram um bom trabalho no sentido de contatar empresários dispostos a investir no município e já há vários investidores compromissados em se instalar no local. “Essa ação integra a lógica do desenvolvimento que o governador Reinaldo tem buscando para o Mato Grosso do Sul”, disse.





SÉRGIO DE PAULA – O presidente estadual do PSDB, Sérgio de Paula, fez um agradecimento especial ao prefeito, vereadores e servidores municipais, destacando que a credibilidade do prefeito Edson Nogueira é que o credencia a receber investimentos do Governo do Estado que já somam mais de R$ 23 milhões. “O governador olha as boas administrações com carinho e o prefeito Edson tem o respeito do governador pelo excelente trabalho que realiza em Jaraguari”. Segundo de Paula, Reinado foi prefeito e sabe as dificuldades que os executivos municipais enfrentam.





Sobre as eleições municipais que se aproximam, Sérgio de Paula enfatiza que o PSDB está preparado. “Os partidos querem o poder, por isso, todo mundo está trabalhando de olho na eleição. Aqui em Jaraguari, o Edson está tranquilo. Apoiamos a sua reeleição para que o município continue crescendo”.





De Paula disse que na eleição de 2016 quem ganhou não foi o Edson ou o grupo do governador Reinaldo. “Quem ganhou foi o povo de Jaraguari e o Estado de Mato Grosso do Sul. Vamos trabalhar para reelegê-lo de forma que a cidade e seu povo continuem ganhando” finalizou o presidente do PSDB estadual.















