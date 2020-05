CAPITAL| Em regime de urgência, vereadores aprovam novo Refis municipal

Novo refis prevê desconto de 100% nos juros e multas nos pagamentos à vista

Os vereadores de Campo Grande aprovaram a criação de um novo Refis (Programa de Recuperação Fiscal), durante a pandemia, que vai conceder desconto de 100% de juros e multas, no pagamento da dívida à vista. A intenção é que o programa comece no dia 1° de junho e siga até 03 de julho.





O projeto entrou na pauta, por meio de acordo de líderes, em regime de urgência. Foram 24 votos a favor e nenhum contra. Os parlamentares elogiaram a iniciativa da prefeitura municipal, de propor uma nova renegociação de dívidas de tributos, neste momento de pandemia do coronavírus.





O secretário municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, revelou que todo o recurso arrecadado com o Refis será revertido para saúde pública, sendo depositado para uso da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), no pagamento de hospitais, compra de materiais e folha salarial de profissionais.





Previsão





Ele ponderou que desta vez o município não vai divulgar uma “previsão” de arrecadação, como fez nas edições anteriores, já que estamos diante de um momento atípico, em função da crise econômica com a pandemia. “Para fazer esta previsão, avaliamos as edições anteriores, mas agora não tem com fazer a comparação”.





O Refis será tanto para os contribuintes, como aos empresários que possuem dívidas com o município. Só não entrará nesta negociação as contas referentes ao IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) de 2020 e dívidas com multas de trânsito.





Opções





Quem pagar à vista terá desconto de 100% nos juros e multas. Já para seis parcelas, o desconto cai para 75%. A terceira opção são 12 (parcelas), com benefício de 30% (desconto). A proposta ainda estabelece que o valor mínimo (parcelas) será de R$ 50,00 aos contribuintes e R$ 100,00 para empresas.





