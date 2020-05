Idoso procura a polícia após ter mais de R$ 43 mil furtados pela filha

Quantia foi subtraída entre empréstimos bancários e compras com cartões

Idoso denunciou o caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro ©Henrique Kawaminami

Idoso de 76 anos procurou a polícia nesta quarta-feira (13) após descobrir que teve mais de R$ 43 mil furtados pela filha, de 23 anos, entre empréstimos e compras com cartões. O caso ocorreu em Campo Grande.





Conforme informações do boletim de ocorrência, o idoso relatou à polícia que, em outubro do ano passado, pediu que a filha administrasse o dinheiro da aposentadoria. Com o passar dos meses, ele percebeu que a quantia repassada por ela era cada vez menor.





O idoso, com a ajuda de outro filho, descobriu que a jovem, entre despesas de cartões e empréstimos bancários, subtraiu a quantia de R$ 43.012,92.





Segundo o idoso, ele não autorizou que a jovem realizasse os empréstimos e nem a fazer compras com o cartão. A vítima reforçou que o valor subtraído pela filha não foi usado em seu benefício.





O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Kerolyn Araújo