Costa Rica 40 anos! Qual lembrança você guarda dos antepassados que gostaria de passar para as gerações futuras?

Em 12 de maio de 2020 Costa Rica/MS – Brasil completa 40 anos de emancipação político-administrativa. Todos os anos a cidade festeja essa conquista com os tradicionais desfiles das escolas, inaugurações, festa no Clube do Laço, concurso gastronômico da Queima do Alho, entre outras celebrações. Entretanto, devido a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as festas populares estão suspensas por tempo indeterminado. Neste difícil momento, todas as nossas ações prezam pelo cuidado com a vida das pessoas em primeiro lugar.





“Neste momento em que vamos comemorar os 40 anos de Costa Rica em silencio, eu reforço que precisamos ficar em casa e sair apenas para o que for necessário e inadiável, utilizem máscaras para sua proteção individual e higienizem suas mãos com frequência, lavando com água em sabão por pelo menos 30 segundo e quando não possível faça uso do álcool gel ou o 70%”, orientou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.





Para celebrar os 40 anos de Costa Rica, o prefeito Waldeli convida a população para manifestar seu afeto pela cidade. “Envie seu registro com a história da cidade, em qualquer formato digital, vídeo, áudio, texto, fotos das comemorações anteriores, etc. nas redes sociais do município com a hashtag #CostaRica40anos.





Responda à pergunta:





Qual lembrança você guarda dos antepassados que gostaria de passar para as gerações futuras?





Pode ser estórias, causos, costumes, lendas, receitas, modo de fazer. Participe! Faça parte dessa história!









Instagram: @costaricamsbr e @turismocostaricamsbrasil





WhatsApp: (67) 9 9964 2759







ASSECOM/PMCR