De acordo com a empresa Rumo, a circulação no local foi restabelecida nesta quarta-feira (13). A companhia apura as causas do acidente, em Aparecida do Taboado.

Trem descarrila e 17 vagões carregados com soja tombam, em Aparecida do Taboado (MS). — Foto: Alberto Rodrigues

Um trem descarrilou e 17 vagões carregados com soja tombaram na manhã desta terça-feira (12), na região da Lagoinha, em Aparecida do Taboado, a 457 km de Campo Grande.





Em nota, a assessoria de imprensa da Rumo, responsável pelo trem, disse que o acidente foi por volta das 9h30, na área rural da cidade e que, apesar da situação, não houve danos ambientais e nem feridos.





Ainda de acordo com a companhia, a circulação no local foi restabelecida nesta quarta-feira (13). A empresa está apurando as causas do acidente.





Por TV Morena, G1 MS