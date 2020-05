Evento online voltado a startups aborda inovação pós-crise

‘Startup Day’ conta com palestras com especialistas, espaço virtual para exposição de cases de sucesso, oficinas e interação entre os participantes





Neste sábado (30), o Sebrae realiza a 6ª edição do Startup Day, evento gratuito voltado para startups de todo o país, totalmente focado em inovação. Neste ano, o encontro será virtual, com uma programação interativa e diversa, que deve reunir milhares de pessoas online.





Conhecido por integrar empreendedores de diversos segmentos, o Startup Day 2020 tem o desafio de ser ainda mais colaborativo, por meio do ambiente online. Para a diretora-técnica do Sebrae/MS, Maristela França, a iniciativa é uma oportunidade para os negócios de Mato Grosso do Sul estarem atentos às últimas tendências e verem formas de se reinventar neste momento de crise.





“Mais do que nunca, os empreendedores precisam criar conexões e buscar informação de qualidade, para construírem estratégias. O Startup Day é a oportunidade para encontrar as últimas tendências e se conectar ao ecossistema de inovação, além de conversar com pessoas que estão enfrentando os mesmos desafios. Se adaptar é a sempre a melhor opção para se manter competitivo no mercado”, disse.





A programação inclui oficinas de pitch – as famosas apresentações verbais, onde os empresários falam de forma breve e concisa sobre o projeto para possíveis investidores –, modelagem de negócios para capacitar empreendedores, além da construção de stands virtuais, lives, shows e Demo Day – como são chamados os dias de demonstração.





Entre os principais palestrantes, estão os empreendedores Douglas Gomides, Tito Gusmão, Martha Gabriel, Gil Giardeli, Flávio Pripas, Gabriel Engel, Roberto Viana, André Ferraz, entre outros. Os convidados levarão ao público novidades e tendências sobre inovação, tecnologia, marketing, vendas, transformação digital, crédito e fomento.





Na edição de 2019, o Startup Day aconteceu simultaneamente em 63 cidades do Brasil, tendo o envolvimento de 240 painelistas, totalizando a geração de 360h de conteúdo com a participação de mais de 12 mil pessoas.





Como participar





O evento é aberto ao público, que poderá acompanhar a programação por meio do portal www.sebrae.com.br/startupday e pelo aplicativo Gamefica.ai. As inscrições já estão disponíveis na mesma plataforma.





ASSECOM