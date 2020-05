TRÊS LAGOAS| Empresa CTG Brasil doa 6 mil litros de álcool para saúde do Município

A Prefeitura de Três Lagoas recebeu nesta terça-feira, 26 de maio, uma doação de 6 mil litros de álcool 70% da empresa China Three Gorges Corporation, geradora de energia, que administra a usina Jupiá, em parceria com o SENAI de Três Lagoas. A entrega aconteceu no Hospital Regional de Ilha Solteira e contou com a presença dos prefeitos, de Três Lagoas, Angelo Guerreiro; de Ilha Solteira, Otávio Gomes; de Itapura, Fábio Dourado, além da administradora do Hospital, Fabiana Beline; da gerente, Gláucia Pereira, e do comunicador Beto do Trio Elétrico.





O material foi entregue pelo Diretor de Relações Institucionais da CTG Brasil, Douglas Souza.





Conforme Guerreiro o álcool vai atender as necessidades e as demandas da higienização de todo o setor hospitalar de Três Lagoas. “Nossos sinceros agradecimentos pelo gesto de solidariedade que estamos vivenciando. As empresas estão sendo participativas e colaborando muito ao fazerem as doações aos municípios”, disse Guerreiro.





O Prefeito Otávio Gomes afirmou que são nesses momentos difíceis que estamos enfrentando recebemos esse gesto de hombridade de empresas como a CTG, amiga e parceira dos Municípios e com a doação vai abrandar os serviços prestados para toda a região.





Fábio Dourado, de Itapura, agradeceu a CTG pela doação e lembrou que a união dos municípios, dos três prefeitos, é de grande importância para a saúde dos cidadãos de toda a região.





Os galões de álcool líquido já foram entregues e serão disponibilizados para a rede de saúde.





ASSECOM