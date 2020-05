CAPITAL| Vereador Carlão acompanha obras de Drenagem na Etapa B do asfalto no Bairro Nova Lima

Nesta quarta-feira (27) o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) acompanha a execução das obras de pavimentação e drenagem da etapa B do Bairro Nova Lima. Carlão conferiu pessoalmente os serviços de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto realizados por parte da empresa Concessionária Águas Guariroba. Há mais de 30 anos essa uma das principais bandeiras defendidas pelo vereador Carlão, que iniciou sua trajetória política na liderança comunitária do bairro Nova Lima.





“Em breve a segunda etapa da pavimentação será iniciada. Fico satisfeito com a retomada das obras de asfaltamento da Etapa B do Bairro Nova Lima. Uma conquista de mais de 30 anos de luta. A drenagem e esgoto já estão sendo realizados”, ponderou Carlão que fez a visita acompanhado do líder comunitário e Conselheiro de Segurança do Segredo, José Geraldo Jara.





Carlão também aproveitou para conversar com moradores da região e ouvir as demandas da população.

A Prefeitura iniciou o 1º trecho da drenagem que antecede 20 km de asfalto no Nova Lima, está é a primeira frente de serviço das obras de drenagem e pavimentação do Bairro Nova Lima, etapa B, que receberá 20 km de asfalto no quadrilátero formado pelas ruas Jerônimo Albuquerque/Marques de Herval/ Francisco Coutinho e Zulmira Borba. As equipes da empreiteira responsável pela execução do projeto implantaram a tubulação de drenagem numa quadra da Rua Alberto Veiga (entre as ruas Botafogo e Silvério Faustino). O trabalho também chegou na Rua Claudio Manoel da Costa, paralela à Rua Alberto Veiga, onde foi aberta uma valeta de 4 metros de profundidade para receber tubos de 1 metro de diâmetro. A drenagem foi projetada para captar a enxurrada que desce da Avenida Zulmira Borga, principal via comercial do bairro, até a Rua Marques de Herval, o Corredor do Nova Lima.





Desde 2017, este é o terceiro investimento em infraestrutura que esta região da cidade, que concentra uma população de mais de 40 mil habitantes, está recebendo. Além de drenagem e asfalto, o projeto prevê rede de esgoto, calçada e sinalização de trânsito. Será feito o último trecho (entre as ruas Francisco Pereira Coutinho e a Jerônimo de Albuquerque) do recapeamento e duplicação da Avenida Zulmira Borba.













Por: Janaina Gaspar