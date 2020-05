EMPREGOS| Polícia Civil do Paraná abre concurso com 400 vagas

Vagas são para delegado de polícia, investigador e papiloscopista

São Paulo, maio de 2020 - Segundo informações do Gran Cursos Online , empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, a Polícia Civil do Paraná abre inscrições para concurso público com 400 vagas, que estão divididas em 300 para investigador, 50 para papiloscopista e 50 para a carreira de delegado de polícia.



As provas serão realizadas pelo Núcleo de Concursos de Universidade Federal do Paraná (UFPR), e de acordo com o edital, as inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de junho, às 17h, pela internet, neste link .



As remunerações são muito atrativas, o salário inicial para o cargo de investigador é de R$ 5.588,05, para papiloscopista de R$ 5.867,45 e para delegado a remuneração inicial é de R$ 18.280,05. De acordo com o edital, as provas serão realizados simultaneamente para todos os cargos na primeira fase. O cronograma estabelece o mês de julho para o início da seleção dos candidatos.





Próximos concursos





Os próximos meses contam com diversos concursos espalhado pelo território nacional. Na área da Educação, o concurso mais aguardado é da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que inscreve até o dia 6 de maio, para 13 vagas nas unidades espalhadas por São Paulo. As provas serão aplicadas no dia 5 de julho.



Na saúde, o processo seletivo é para o Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul, com uma contratação emergencial de 27 pessoas. Os salários podem chegar a quase 7 mil reais, incluindo salário-base e gratificações.



Na Previdência Social, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou edital de contratação em caráter temporário de 8.230 ex-funcionários e reservistas para ajudar o atendimento ao público e tentar zerar as filas de concessão de benefícios. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10/5, e os vencimentos chegam a R$ 4.200.





Por Rodolfo Milone