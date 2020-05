Deputado Antônio Vaz solicita ampliação das linhas de ônibus na Capital

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), solicitou ao prefeito Marcos Trad, com cópia ao Sr. Janine de Lima Bruno, Diretor Presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), o aumento de ônibus e a ampliação do itinerário das linhas 051, 061, 070, 073, 080, 087, 114, 116, 205, 302, 308. Visto que foram reduzidos em decorrência da pandemia do novo coronavírus.





A população em sua maioria está trabalhando normalmente. "Não podemos atrapalhar quem precisa do salário para sobreviver, muitos saem todos os dias para trabalhar e algumas linhas de ônibus estão circulando somente até as 20h, existe uma necessidade de adequação e ampliação dos horários dessas linhas que irá beneficiar os trabalhadores evitando assim que fique sem ônibus para retornar em suas residências" comentou Vaz.





Conforme o deputado, é necessário pensar nas pessoas que usam o transporte transporte público todos os dias e precisam dele para se locomover. "A vida precisa seguir, todos os dias pais de famílias saem de suas casas para trabalhar, nesse momento de pandemia precisamos cuidar uns dos outros" afirmou o parlamentar.





