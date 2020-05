PANDEMIA| Uso de máscaras será obrigatório a partir de sábado em Aquidauana e Anastácio

Em Aquidauana, decreto municipal vai reforçar o toque de recolher e regulamentar os horários de funcionamento para os estabelecimentos comerciais

O uso de máscaras será obrigatório para toda população, ao sair de casa, a partir desde sábado (16), nas cidades irmãs de Aquidauana e Anastácio. A decisão foi oficializada após reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus.





Em Aquidauana, decreto municipal vai reforçar o toque de recolher e regulamentar os horários de funcionamento para os estabelecimentos comerciais diurnos e noturnos, especialmente de bares e conveniências, que têm sido alvos constantes de denúncias e reclamações.





As secretarias municipais de Saúde dos dois municípios devem, ainda, reunir as equipes técnicas para organizarem as barreiras de controle sanitário permanentes nas entradas dos trevos de Anastácio que, consequentemente, dá acesso à Aquidauana.





"Ainda estamos na fase da prevenção, sem casos confirmados. Mas estamos muito preocupados, por que o vírus está cada vez mais perto daqui e nós, prefeitos, gestores, não podemos ser acusados de omissão, por isso, nos unimos para agir administrativamente, para conscientizar a nossa população e alertar a todos. Vamos fazer o possível e o impossível para as nossas cidades não sofrerem um surto, mas depende de a população também ajudar, se prevenir, fazer a sua parte", afirmou o prefeito Odilon Ribeiro (PSDB).





O prefeito Nildo Alves (PSDB) também reforça a ideia de conscientizar a população: "é preciso bom senso e colaboração de todos, para não precisarmos mais para frente decretarmos o lockdown como foi feito em Guia Lopes. A população também precisa dividir essa responsabilidade de prevenção conosco. É hora de todos se cuidarem, se prevenirem".





Por: Diana Christie