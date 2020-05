Dia do Assistente Social: a importância deste serviço para a Cassems

Na Cassems, a equipe de assistência social contribui nas demandas específicas e acompanhamento dos beneficiários

Nesta sexta-feira, 15 de maio, é comemorado o Dia do Assistente Social. Formado pelo curso de Serviço Social, o profissional desta área tem como objetivo contribuir para que pessoas tenham acesso à alguns serviços sociais, ajudando-os a resolver problemas. Na Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), o serviço conta com uma equipe de assistentes sociais que atuam em unidades Cassems da capital e interior do estado, na intermediação de demandas específicas entre a instituição e seus beneficiários, além do desenvolvimento de programas de prevenção e promoção a saúde.





A coordenadora de Serviço Social da Caixa dos Servidores, Solene Lopes, explica que as ações realizadas pelo serviço social são pautadas na execução das rotinas de atendimentos, construídas com a prática profissional e monitoramento dos programas de prevenção implantados na instituição.





“Estimulamos novos projetos que visem à melhoria da qualidade do atendimento ao beneficiário e que atendam às propostas de ações educativas e preventivas. O Serviço Social busca aprimorar e humanizar o atendimento, conforme a demanda apresentada e, assim, proporcionar um atendimento específico, técnico e diferenciado em relação à demanda do beneficiário, com a orientação e o encaminhamento a recursos adequados e de qualidade”.





Na Caixa dos Servidores, o setor de Serviço Social realiza demandas espontâneas e, além disso, desenvolve atividades de orientação à assistência domiciliar, visitas para beneficiários, pesquisa de qualidade nos hospitais credenciados, entre outras ações. Conheça, de perto, o trabalho desta equipe que se empenha todos os dias para acolher e intervir pelos beneficiários:

Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciaps): o Serviço Social está disponível na unidade para assegurar a consolidação de um modelo de atenção psicossocial e terapêutica, ancorado nos princípios fundamentais da profissão, tendo a liberdade e o acesso ao tratamento e acompanhamento durante o período de qualquer tipo de transtornos mentais.





Clínica da Família: em um modelo de assistência à saúde preventiva, são realizadas entrevistas com os beneficiários e seus familiares, que buscam a unidade, além de acompanhamento via telefone, quando solicitado pelo médico, ou, quando houver necessidade, por motivos de evasão do paciente.





Unidade Regional de Dourados: o setor atua no acolhimento dos beneficiários, em demandas locais e regionais.





Casal Grávido: a equipe de assistentes sociais realiza o monitoramento mensal das gestantes participantes do programa de prevenção “Casal Grávido”, por meio de contato telefônico e visitas domiciliares, além de um acompanhamento mais próximo às gestantes de risco.





Pesquisa de qualidade à rede hospitalar credenciada: são visitas hospitalares realizadas à rede credenciada, em hospitais que atendem aos beneficiários da Cassems. Na visita, é realizada uma pesquisa de qualidade com os beneficiários e familiares que se encontram em âmbito hospitalar.





Assistência domiciliar: o papel deste serviço é orientar o beneficiário nos encaminhamentos e na abertura de processo para receber assistência à saúde domiciliar.





Atendimento e monitoramento aos beneficiários que se submetem a gastroplastia: o setor realiza entrevista com o beneficiário e seu acompanhante, em que recebe orientação sobre a importância de manter o acompanhamento médico com toda a equipe multidisciplinar.





Monitoramento de beneficiárias em tratamento oncológico: as usuárias do plano de saúde em tratamento oncológico recebem uma atenção específica da equipe de Serviço Social, por meio de realizações de programas de prevenção à saúde, como a Arteterapia e as aulas de culinária saudável. Além das atividades, as pacientes são monitoradas, via telefone, e por meio de visitas domiciliares para acompanhamento de seu quadro clínico.





Acompanhamento dos beneficiários atendidos pelo “Cassems Itinerante”: neste atendimento, o profissional de Serviço Social acolhe e assegura o vínculo com os beneficiários e realiza o monitoramento junto ao médico, para fortalecer a linha de cuidado nos municípios.





