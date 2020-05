Homem que enterrou dono da casa no quintal é suspeito de matar 5 pessoas

Com mandado de prisão, Cléber de Souza Carvalho, 43 anos, foi preso por equipe do Batalhão de Choque no Campo Belo

Cleber (de camiseta azul) ajudando nas escavações ©Henrique Kawaminami

O pedreiro Cléber de Souza Carvalho, 43 anos, que confessou 3 crimes é suspeito de matar e enterrar pelo menos 5 vítimas. Ele que estava com prisão decretada desde a semana passada pela morte de José Leonel Ferreira dos Santos, 61 anos, foi preso por equipes do Batalhão de Choque por volta das 2h desta sexta-feira (15) no Bairro Campo Belo, em Campo Grande.





Ao ser preso, Cléber acabou confessando mais dois assassinatos e indicou onde havia enterrado as outras duas vítimas. Um dos corpos achado nesta madrugada enterrado em área próximo à Rua Ráza, no Bairro Sírio Libanês, é de José Jesus de Souza, 45 anos, desaparecido desde fevereiro deste ano, na região da Vila Nasser, mesmo bairro em que José Leonel foi morto.

Buscas pelo segundo corpo são realizadas em terreno às margens da Avenida José Barbosa Rodrigues, no Bairro Santo Amaro ©Henrique Kawaminami

Na sequência, as equipes seguiram para desenterrar a outra vítima, em terreno às margens da Avenida José Barbosa Rodrigues, no Bairro Santo Amaro, desaparecida há pelo menos dois anos, segundo o delegado Carlos Delano, da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios). Cleber auxilia o Corpo de Bombeiros nas escavações.





O primeiro corpo foi desenterrado de uma vala de cerca de 80 centímetros de profundidade, segundo os bombeiros. A segunda vítima ainda não foi encontrada e as equipes continuam com as escavações com uma retroescavadeira, com o criminoso apontando o local onde enterrou o corpo.





A cozinheiro Luciana dos Anjos Silva, 40 anos, está com sobrinho desaparecido e foi até o terreno às margens da avenida acompanhar as buscas. João Wellington de 26 anos desapareceu no dia 5 deste mês na região do Bairro Pioneiros. A moto utilizada pelo rapaz foi encontrada dias depois na mesma região do desaparecimento. "A gente quer encontrá-lo vivo ou morto", disse.





Prisão





Cléber estava com prisão preventiva decretada desde a semana passada depois que a filha, Yasmin Natacha Souza de Carvalho, 19 anos, e a mulher, Roselaine Tavares Gonçalves, 40 anos, foram presas em flagrante pela morte de José Leonel. Yasmin relatou à Polícia Civil que José Leonel foi morto em casa, na Vila Nasser, golpeado na nuca com haste de ferro.



Homicídio descoberto após desaparecimento



O corpo de Leonel foi encontrado na última quinta-feira enterrado no quintal de sua casa localizada na Vila Nasser, em Campo Grande. Cleber e a filha teriam assassinado o idoso com golpes de barra de ferro na cabeça na madrugada do dia 2.



A irmã de Leonel procurou a DEH para relatar o desaparecimento dele e disse que pessoas estranhas estariam vivendo na casa onde o idoso morava. Com as investigações, os policiais acabaram descobrindo o homicídio.



Roselaine chegou a dizer que o crime teria sido cometido porque ela pediu ao marido para morarem em uma casa maior. Logo após a mulher tentou mentir, mas a história contada estava estranha e ela acabou confessando, mas afirmou não saber que o corpo da vítima estava enterrado no quintal.



O local da ocultação do cadáver foi revelado pela filha, que confirmou ter cometido o crime com o pai. Mãe e a filha foram presas por ocultação de cadáver. Yasmin e o pedreiro responderão também pelo homicídio qualificado por motivo torpe.





Já Roselaine teve fiança arbitrada pela polícia, mas foi solta mediante decisão do Judiciário, com medidas restritivas e uso de tornozeleira eletrônica. Ela não teve participação direta com o homicídio ou com a ocultação de cadáver, embora soubesse do crime.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Viviane Oliveira, Marta Ferreira e Clayton Neves