EMPREGOS| Concurso com vagas em MS e salários de até R$ 6 mil abre inscrições nesta sexta-feira (15)

Há vagas para candidato de nível médio e superior

O Depen (Departamento Penitenciário Nacional) abre nesta sexta-feira (15) as inscrições em concurso público com 309 vagas para os cargos de especialista federal de assistência à execução penal e agente federal de execução penal. As vagas são para candidatos de nível médio e superior. Há oportunidades para Campo Grande.





Confira as vagas: Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Área: Enfermagem (9); Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Área: Médico Clínico (1); Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Área: Médico Psiquiatra (1); Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Área: Odontologia (1); Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Área: Psicologia (1); Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Área: Serviço Social (1); Especialista Federal em Assistência à Execução Penal – Área: Terapia Ocupacional (1); Agente Federal de Execução Penal (294). Os profissionais terão salários entre R$ 5.865,70 e R$ 6.030,23.





As inscrições começam nesta sexta (15) e seguem abertas até o dia 5 de junho. Para participar, o candidato deve acessar o site da Cebraspe . O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo, para o cargo de Especialista Federal em Assistência Penitenciária é de R$ 130 e o cargo de Agente Federal de Execução Penal possui a taxa de inscrição de R$ 120.





Os candidatos serão lotados na Sede do Depen, em Brasília/DF, ou em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas nas cidades de Brasília/DF, Campo Grande/MS, Catanduvas/PR, Mossoró/RN e Porto Velho/RO, de acordo com o interesse e a necessidade da Administração.













Por: Mylena Rocha