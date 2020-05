Polícia apreende 645 kg de maconha escondidos dentro de pneus de carreta em MS

De acordo com a polícia, motorista foi preso e disse que pegou droga em Sete Quedas (MS) e levaria até Guaíra (PR).

Uma carreta que seguia para o Paraná com 645 kg de maconha nos pneus foi apreendida na madrugada desta terça-feira (12), na MS-295, em Iguatemi, a 467 km de Campo Grande. De acordo com Departamento de Operações de Fronteira (DOF), o motorista, de 27 anos, preso na ação, confessou que levaria a droga até a cidade de Guaíra, no Paraná.

Conforme a ocorrência policial, o motorista contou que pegou o entorpecente em Sete Quedas. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um bloqueio policial na rodovia MS-295.

De acordo com o DOF, durante a vistoria no veículo, os militares localizaram os tabletes de maconha prensados e escondidos nos pneus. O condutor, contou que foi contratado para pegar a droga no município sul-mato-grossense com o objetivo de entregar em um posto de combustível em Guaíra (PR).

Droga foi encaminhada para o Defron. Motorista de 27 anos foi preso e confessou que levaria droga para o Paraná ©DOF/Divulgação

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Dourados auxiliou na retirada dos volumes prensados escondidos nos pneus. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.