Deputado Evander pede ao ICMBio que instale nova sede do Parque Nacional do Pantanal em Corumbá

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou ofício à Presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em que manifesta seu apoio à instalação da sede administrativa do Parque Nacional do Pantanal em Corumbá. A solicitação decorre da reestruturação administrativa pela qual o Instituto Chico Mendes está passando.





A reestruturação administrativa do ICMBio tem objetivo de minimizar gestões burocráticas, bem como otimizar a questão orçamentária e de pessoal do Instituto. Segundo informações do órgão, a proposta cria 35 novos núcleos de gestão integrada e fecha 22 bases avançadas de unidades de conservação.





Conforme explica o parlamentar, a nova estrutura, caso prestigie o município de Corumbá, poderá minimizar custos para Mato Grosso do Sul. “Hoje a sede está instalada em Cáceres, no Mato Grosso, e o deslocamento é dispendioso em tempo e recursos. Além disso, Mato Grosso do Sul abriga 70% do Pantanal brasileiro e Corumbá tem uma excelente infraestrutura, que está preparada para atender as necessidades operacionais de uma unidade administrativa do ICMBio”, afirmou Evander.





Por: Adriana Viana