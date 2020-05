CAPITAL| Aprovado PL do vereador Carlão sobre incentivo à doação de materiais biológicos para transplantes

Foi aprovado em segunda votação o Projeto de Lei n° 9.571/19, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Incentivo à doação de medula óssea, sangue do cordão umbilical e placentário, células tronco hematopoiéticas do sangue periférico e do dente de leite no âmbito municipal. Conforme o vereador, o Projeto de Lei visa estimular a doação voluntária de medula óssea, de sangue do cordão umbilical e placentário, de células tronco hematopoiéticas do sangue periférico e de dentes de leite para ampliar as possibilidades de acesso a materiais biológicos necessários para transplantes e/ou doadores compatíveis.





“Para informar, sensibilizar, conscientizar e difundir a necessidade da existência de doadores medula óssea, de sangue do cordão umbilical e placentário, de células tronco hematopoiéticas do sangue periférico e de dentes de leite. Desenvolver atividades de orientação, capacitação e educação continuada sobre transplantes, doação e identificação de doadores, para profissionais da área da saúde, especialmente aos que atuam nas unidades de obstetrícia, oncologia, odontologia e no Programa de Saúde da Família”, detalhou Carlão.





Agora a matéria segue para sanção do prefeito Marquinhos Trad.





Por: Janaina Gaspar