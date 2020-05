ARTIGO| Cachimbo de Água Egípcio

Autora: Janir Arruda* Um pouco antes dessa pandemia uma das preocupações que eu já apontava, como estudante de Educação Física era o uso de narguilé avançando entre adolescentes das escolas públicas e privadas do nosso estado. Um levantamento, do ano passado, apontava que 9% dos alunos do 9º ano,já utilizavam dessa condição de fumante. Três anos antes, eram 7%. De acordo com os resultados, o consumo se dá sobretudo entre estudantes de escolas particulares e foram feitas 2 mil entrevistas.





Uma outra análise da Universidade de Brasília (UnB) mostrou que a água utilizada no consumo diminui só em 5% a quantidade de nicotina, um dos componentes de cigarros (e outros produtos do gênero) que causa dependência química, física e psicológica.





Claro que é uma condição popular na cultura indiana, árabe e turca, o uso do narguilé e estava frequente no Brasil, principalmente entre os adolescentes e jovens. Espero, contudo que a preocupação com as doenças respiratórias deste momento, possa mudar o cenário no futuro.O narguilé é composto por um fornilho, um recipiente para água perfumada e uma mangueira com piteira. O tabaco é queimado no fornilho e a fumaça gerada passa pelo recipiente com água, sendo aspirada pelo fumante pela mangueira.





Devido a existência de inúmeras essências o narguilé tem aromas variados, sendo os mais comuns: coco, pêssego, maçã verde e flores. Portanto, investir em ações que conscientizem as pessoas sobre os perigos do uso do narguilé, assim como do cigarro, é fundamental para se preservar a saúde pública. Entretanto, essa conscientização deve abranger, não apenas jovens e adolescentes, mas também seus pais/responsáveis, bem como os comerciantes, para que obedeçam a lei que proíbe a venda desses produtos para menores.





Nesse sentido, a fiscalização pelos órgãos competentes também é importante, na tentativa de diminuir esse mal e dificultar seu alastramento, comprometendo o desenvolvimento saudável de nossos jovens. Nesse sentido é lei e está vigorando “Art. 1º Fica proibida a venda e a comercialização do cachimbo de água conhecido como narguilé e similares aos menores de dezoito anos.§ 1º Incluem-se na proibição estabelecida no caput, as essências, o fumo, o tabaco, o carvão vegetal e as peças vendidas separadamente que compõem o aparelho. A lei foi proposta pelo Deputado Barbosinha (DEM). E penaliza com 100 UFERMS o infrator.





Sei que nunca é tarde para fazer mudanças que podem literalmente acabar modificando a nossa vida. Parar de fumar é a melhor coisa que alguém pode fazer para proteger e melhorar o sistema respiratório e circulatório. E nós educadores físicos estamos aqui para orientar.









*Graduanda em Educação Física.