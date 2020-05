CAPITAL| Vereador Carlão protocola Projeto de Lei instituindo Dia do Policial Feminino

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, protocolou o Projeto de Lei instituindo no calendário oficial do Município de Campo Grande MS o “Dia do Policial Feminino”, a ser comemorado anualmente, no dia 01 de setembro com objetivo de estimular e homenagear a participação das mulheres na segurança pública. Carlão explicou que se trata de um reconhecimento a todas as mulheres que desempenham função de polícia na Cidade de Campo Grande.





“Justifico o Projeto pela importância da participação feminina na segurança da sociedade e por elas saberem mesclar a sensibilidade, qualidade inerente ao universo feminino, e a bravura, requisito indispensável na hora de se fazer cumprir a lei, é algo que faz parte do cotidiano das mulheres que optaram em se tornar policiais, em razão disso sou sensível a esta homenagem. Justifico a data de 01 de setembro como data a ser a homenagem em razão do ingresso das primeiras 32 mulheres na corporação da Policia Militar em Mato Grosso do Sul, ter ocorrido em setembro de 1982 e esta data já é comemorada no Estado de MS por meio da Lei nº 5.070 de 29 de setembro de 2017”, detalhou.





O Projeto visa evidenciar a importância dessas mulheres em nossa capital. Ao ingressar no serviço de Polícia o ingressante promete regular a conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens legais das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-se inteiramente ao serviço de policial, à manutenção da ordem pública e à segurança da sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Agora a matéria segue tramitação nas comissões pertinentes para posterior votação em plenário.





Por: Janaina Gaspar