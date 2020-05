EMPREGOS| Processo seletivo da SES abre contratação para 31 profissionais da saúde

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgou requisitos e datas do processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da saúde, com formação de nível superior.





São 31 vagas referente a 10 profissões de nível superior, com salários de R$ 3.412,14 a R$ 6.693,23, de 40 horas semanais. São apenas dois dias de inscrição: das 8 horas do dia 25 de maio até as 17 horas do dia 27 de maio e o candidato deverá acessar o site concurso.ms.gov.br e seguir todos os procedimentos necessários para a seleção.





São vagas para enfermeiros (12 vagas), Médico – Clínica Médica (02 vagas); biólogos (02 vagas), Biólogo – Entomologia (01 vaga); Epidemiologista (03 vagas); Farmacêutico Bioquímico (07 vagas); Médico Veterinário (01 vaga); Fisioterapeuta (01 vaga); Assistente Social (01 vaga) e Psicólogo (01 vaga).





Poderá participar do Processo Seletivo Simplificado todo profissional que possua os requisitos básicos exigidos para o exercício das funções especificadas.





Acesse o Diário Oficial do Estado e veja as regras do edital (página 37 a 47).









Por: Ana Brito, Secretaria de Estado de Saúde