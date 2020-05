BATAGUASSU| Câmara Municipal aprova dois Projetos de Lei durante Sessão Ordinária

A Câmara Municipal de Bataguassu aprovou nesta segunda-feira, dia 25 de maio, durante a 12ª Sessão Ordinária do ano, dois Projetos de Lei: o de nº 0010-2020, de autoria do vereador Renatinho, que dispõe sobre a autorização para aferição de temperatura corporal como medida excepcional de combate aos efeitos da pandemia gerada pela Covid-19 e dá outras providências; e o Projeto de Lei nº 0020/2020, que prorroga prazo constante no artigo 3º da Lei nº 2.650/2019, de 27 de novembro de 2019, que dispõe sobre regularização de desdobro de lote urbano e dá outras providências.





Os projetos foram aprovados por unanimidade.





Confira as demais deliberações da Sessão Ordinária presidida pelo vereador Maurício do XV. Acompanhe.





INDICAÇÕES





Entre as indicações, a de nº 0026-2020, de autoria do vereador Renatinho solicita ao Poder Executivo a construção de uma garagem para o estacionamento e abrigamento da UTI Móvel junto ao prédio do Pronto-Socorro Municipal.





O mesmo vereador, na indicação nº 0027-2020 solicita ao Poder Executivo a inclusão de sinalização, permitindo aos motoristas que trafegarem pela Avenida Dias Barroso sentido Santa Casa, adentrarem diretamente na Avenida Nova Porto XV (sentido Supermercado Central), independentemente de aguardarem a permissão do Semáforo existente naquele local.





Já o vereador Dennis Thomazini, na indicação nº 0028-2020, solicita ao Poder Executivo a doação das pedras sextavadas que foram substituídas pelo asfalto quente (CBUQ), em favor de entidades filantrópicas do município.





SERVIÇO





A 13ª Sessão Ordinária será realizada no dia 1º de junho, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Devido a pandemia da Covid-19, a Câmara permanece fechada ao público. As sessões podem ser acompanhadas de forma online, através de transmissão no site da Câmara Municipal de Bataguassu