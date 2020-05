CAPITAL| Motoristas de aplicativos cobram celeridade no julgamento do acusado de matar Rafael Baron

Rafael Baron morreu com dois tiros enquanto trabalhava ©Redes sociais/Reprodução

Na próxima quarta-feira (13), completa um ano que o motorista de aplicativo Rafael Baron foi assassinado no residencial Reinaldo Buzanelli no Jardim Campo Nobre em Campo Grande.



A UMA (União dos Motoristas de Aplicativos de Campo Grande) está organizando um manifesto a ser realizado nos altos da Avenida Afonso Pena (Cidade do Natal) às 9 horas de quarta-feira (13).





Objetivos





Para que o caso não caia no esquecimento, cobrar do poder judiciário celeridade do processo com vistas para o julgamento do acusado de matar o motorista.





Pedir mais segurança por parte das autoridades e mostrar que a categoria está vigilante.





O evento vai contar com a presença da senhora Karinne Pereira Baron, esposa do Rafael.





O caso





No dia 13 de maio de 2019, Rafael embarcou Igor César de Lima Oliveira autor do crime na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon com destino ao residencial, ele estava acompanhado da mulher de quem disse ter ficado com ciúmes.





Rafael foi chamado para uma corrida no condomínio Reinaldo Buzaneli, na Rua Claudio Coutinho. Quando chegou ao local, ele foi abordado por um homem, que disparou dois tiros contra a vítima, ainda com o carro em movimento. Os disparos atingiram o pescoço e o braço.





O VW Gol só parou ao bater em outros dois que estavam estacionados e um princípio de incêndio precisou ser debelado por um morador do condomínio.